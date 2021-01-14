Финишная прямая вашей беременности - как малыш готовится к встрече с вами

Ваш ребенок прилагает все усилия, чтобы накапливать жир на данном этапе развития, его тело округляется, формируются восхитительные ямочки на локтях и коленях. Обычно за две-четыре недели до родов голова ребенка опускается в тазовую полость матери – это означает, что до большого дня осталось совсем недолго!

В ожидании малыша. Фото: iStock

37 неделя

В конце этой недели ваш срок беременности уже будет считаться полным. Это означает, что никаких специальных мер предосторожности для предотвращения родов, если они вдруг начнутся, не будет принято – от этой недели и далее все органы у малыша сформированы, и он способен жить за пределами матки. До сих пор малыш прибавлял в весе примерно 220 грамм в неделю, но сейчас его рост замедляется до 30 грамм в неделю.

38 неделя

На этой неделе ваш доктор предоставит вам информацию о размере и весе вашего ребенка в этот момент, но имейте в виду, что иногда это всего лишь прогнозы — никто не будет знать точный рост и вес малыша до его рождения. Примерно за две недели до рождения плацента начинает слегка "ухудшаться" — она становится менее эффективной при передаче пищи, на ней начинают проявляться сгустки крови и кальцинированные пятна. Этот жизненно важный, но недолговечный орган подходит к концу своего существования.

39 неделя

Только 5 % детей решают поприветствовать мир в назначенный срок, поэтому ваш малыш может обрадовать вас своим появлением в любое время. На момент рождения ребенок имеет в общей сложности 300 костей. Некоторые из этих костей сливаются вместе по мере роста малыша (у взрослых в общей сложности 206 костей).

40 неделя

Ваш малыш вот-вот появится на свет, но он ​​может принять решение задержаться в своем уютном доме в виде матки до двух недель. Не ожидайте увидеть слезы на детском личике сразу: дети рождаются с неразвитой системой слезных протоков. Обычно слезы появляются спустя 1 — 3 месяца.

Ранее "Комментарии" писали о том, что нужно успеть сделать до родов каждой будущей маме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!