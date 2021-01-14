Финишная прямая вашей беременности - как малыш готовится к встрече с вами

Язык
Coinspot 14.01.2021
BTC/USD
38248.56
ETH/USD
1165.32
LTC/USD
147.10
НБУ 14.01.2021
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Ваш ребенок прилагает все усилия, чтобы накапливать жир
на данном этапе развития, его тело округляется, формируются восхитительные
ямочки на локтях и коленях. Обычно за две-четыре недели до родов голова ребенка
опускается в тазовую полость матери – это означает, что до большого дня
осталось совсем недолго!
В ожидании малыша. Фото: iStock
37
неделя
В конце этой недели ваш срок беременности уже будет
считаться полным. Это означает, что никаких специальных мер предосторожности
для предотвращения родов, если они вдруг начнутся, не будет принято – от этой
недели и далее все органы у малыша сформированы, и он способен жить за
пределами матки. До сих пор малыш прибавлял в весе примерно 220 грамм в неделю,
но сейчас его рост замедляется до 30 грамм в неделю.
38
неделя
На этой неделе ваш доктор предоставит вам информацию о
размере и весе вашего ребенка в этот момент, но имейте в виду, что иногда это
всего лишь прогнозы — никто не будет знать точный рост и вес малыша до его
рождения. Примерно за две недели до рождения плацента начинает слегка "ухудшаться"
— она становится менее эффективной при передаче пищи, на ней начинают
проявляться сгустки крови и кальцинированные пятна. Этот жизненно важный, но
недолговечный орган подходит к концу своего существования.
39
неделя
Только 5 % детей решают поприветствовать мир в
назначенный срок, поэтому ваш малыш может обрадовать вас своим появлением в
любое время. На момент рождения ребенок имеет в общей сложности 300 костей.
Некоторые из этих костей сливаются вместе по мере роста малыша (у взрослых в
общей сложности 206 костей).
40
неделя
Ваш малыш вот-вот появится на свет, но он может принять
решение задержаться в своем уютном доме в виде матки до двух недель. Не
ожидайте увидеть слезы на детском личике сразу: дети рождаются с неразвитой
системой слезных протоков. Обычно слезы появляются спустя 1 — 3 месяца.
Ранее "Комментарии" писали о том, что нужно успеть сделать до родов каждой будущей маме.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости