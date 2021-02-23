Эксперты указали на проблемы, с которыми сталкивается женщина во время беременности с осложнениями

Помимо беспокойства о том, все ли в порядке, часто возникают проблемы с логистикой: что сказать своему боссу? Кому оставить малышей, пока вы поедите к врачу? Как отвечать на вопросы своих детей? Вот несколько советов, которые помогут вам разобраться в этих и других ситуациях:

Беременность. Фото: leleka.com.ua

Проблема: мой босс не позволит мне пропустить работу ради медицинской встречи

Решение: прежде чем говорить с вашим работодателем, проведите некоторые исследования, чтобы узнать свои права, изучив основные законы, защищающие беременных и кормящих женщин на рабочем месте. Узнав свои права, поговорите со своим начальником, понятно и лаконично изложив то, что вам нужно. Принесите письмо от вашего врача. Если вы неоднократно сталкиваетесь с сопротивлением или нежеланием босса вас слушать, вы можете обратиться за юридической консультацией.

Проблема: мои коллеги возмущаются тем, что я так много отдыхаю

Решение: как с любым видом инвалидности или физической проблемой, ваши коллеги могут пройти долгий путь к пониманию и осознанию. Объясните им свое состояние и подумайте о том, чтобы довериться некоторым сотрудникам, рассказав им о своей "повседневной борьбе". Люди, как правило, склонны к сопереживанию, если они знают о вашей ситуации.

Проблема: я не могу идти в ногу со своей рабочей нагрузкой, потому что мне приходится так много времени проводить в кабинете врача

Решение: если беременность с высоким риском означает, что вы не можете идти в ногу с обычным рабочим темпом, поговорите с вашим работодателем, чтобы выяснить, какие можно внести коррективы.

Проблема: моя дочка замечает, что я испытываю стресс от того, что у меня так много медицинских назначений

Решение: маленькие дети не смогут понять медицинские детали, поэтому сделайте свое объяснение как можно более простым. Успокойте своего ребенка, что ваши врачи заботятся о вас. Если ваша дочка школьного возраста, вы можете дать ей немного подробное объяснение, например, вам нужно провести анализ крови, чтобы проверить уровень сахара в крови.

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