Эксперты указали на проблемы, с которыми сталкивается женщина во время беременности с осложнениями

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Седлецкая Татьяна
Помимо беспокойства о том, все ли в порядке, часто возникают проблемы с
логистикой: что сказать своему боссу? Кому оставить малышей, пока вы поедите к
врачу? Как отвечать на вопросы своих детей? Вот несколько советов, которые
помогут вам разобраться в этих и других ситуациях:
Беременность. Фото: leleka.com.ua
Проблема: мой босс не позволит
мне пропустить работу ради медицинской встречи
Решение: прежде чем говорить с вашим работодателем, проведите некоторые исследования, чтобы узнать свои права, изучив основные законы, защищающие беременных и кормящих женщин на рабочем месте. Узнав свои права, поговорите со своим начальником, понятно и лаконично изложив то, что вам нужно. Принесите письмо от вашего врача. Если вы неоднократно сталкиваетесь с сопротивлением или нежеланием босса вас слушать, вы можете обратиться за юридической консультацией.
Проблема: мои коллеги
возмущаются тем, что я так много отдыхаю
Решение: как с любым видом инвалидности или физической проблемой, ваши коллеги
могут пройти долгий путь к пониманию и осознанию. Объясните им свое состояние и
подумайте о том, чтобы довериться некоторым сотрудникам, рассказав им о своей "повседневной
борьбе". Люди, как правило, склонны к сопереживанию, если они знают о вашей
ситуации.
Проблема: я не могу идти в ногу
со своей рабочей нагрузкой, потому что мне приходится так много времени
проводить в кабинете врача
Решение: если беременность с высоким риском означает, что вы не можете идти
в ногу с обычным рабочим темпом, поговорите с вашим работодателем, чтобы
выяснить, какие можно внести коррективы.
Проблема: моя дочка замечает,
что я испытываю стресс от того, что у меня так много медицинских назначений
Решение: маленькие дети не смогут понять медицинские детали, поэтому сделайте
свое объяснение как можно более простым. Успокойте своего ребенка, что ваши
врачи заботятся о вас. Если ваша дочка школьного возраста, вы можете дать ей
немного подробное объяснение, например, вам нужно провести анализ крови, чтобы
проверить уровень сахара в крови.
Ранее "Комментарии" писали, как растет малыш — беременность неделя за неделей.
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