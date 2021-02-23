Беременность неделя за неделей: как растет малыш

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МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Срок вашей беременности начнется с первого дня
последней менструации. Процесс оплодотворения длится около 2-х недель, и вот
тогда вы действительно считаетесь беременной.
Беременность. Фото: parents.com
4 неделя
Ваша оплодотворенная яйцеклетка — это шар из 32
клеток с размером семечки мака. Именно на этом этапе клетки зиготы делятся на
три отдельных слоя, которые будут формировать внутренние органы и кожу вашего
ребенка.
Размер эмбриона: 1,5 – 2 мм
5 неделя
Шарик клеток в настоящее время напоминает
головастика, а по своим размерам схож с перчинкой. На данном этапе роста
эмбриона происходит зарождение клеток головного и спинного мозга, сердца и
кровеносных сосудов.
Размер эмбриона: 2-3 мм
6 неделя
Ваш малыш вырос уже почти в три раза и защищен
амниотической жидкостью. Несмотря на то, что он растет как на дрожжах, сейчас
он схож с семечком граната.
Размер эмбриона: 4-6 мм
7 неделя
Ваш ребенок теперь с размером маленькой голубики. У
малыша уже сформированы почки, сейчас активно развиваются ручки и голова
зародыша, на личике появляется небольшая ямка, на месте которой со временем
появится носик.
Длина малыша: 8-11 мм
Вес: 1 г
8 неделя
Ваш малыш с размером в маленькую клюковку. Кисти
его ручек и ножек сейчас перепончатые, но вскоре эта дополнительная ткань
исчезнет, и образуются отдельные пальчики рук и ног.
Длина младенца: к началу недели — 20 мм, к концу –
40 мм.
Вес: 5 г
9 неделя
Ребенок переходит из стадии эмбриона в стадию
плода. Теперь он с размером вишни.
10 неделя
Малыш размером с кумкват и уже может растянуть свой
позвоночник. Его глазки и веки более развиты, чем на предыдущей неделе, у него
формируются бровки.
11 неделя
Ваш малыш в размере брюссельской капусты. С этого
момента плод активно растет и через 20 недель он прибавит в весе в 30 раз.
Длина: 75 мм
Вес: 16 г
12 неделя
Рост вашего малыша уже почти 10 см и в настоящее
время он размером с маракую.
13 неделя
Ваш красивый ребеночек размером с лимон Мейера, у него начинают формироваться и развиваться голосовые связки.
14 неделя
Когда вы входите во второй триместр беременности,
ваш малыш уже с размеров в нектарин.
Длина малыша: 13 см
Вес малыша: 40 г
15 неделя
Малыш имеет размер некрупного яблока. Его мозг уже
контролирует все мышцы своего тела и ребенок способен двигаться.
16 неделя
Ваш ребеночек размером с авокадо, он может сжать
кулачок и даже сосать большой палец.
Длина малыша: 16 см
Вес малыша: 110 г
17 неделя
Малыш схож по размеру с небольшой грушей. Он
активно заглатывает околоплодные воды, что вызывает у малыша икоту, начиная с
этой недели вы можете чувствовать как он икает.
18 неделя
Ваш малыш с размером в картофелину, а его крошечные
пальчики теперь имеют свои уникальные отпечатки пальцев!
19 неделя
Малыш имеет размеры манго. Его ножки уже длиннее,
чем ручки, и он начинает потихонечку пинать вас.
20 неделя
Ваш ребенок теперь размером с
небольшой артишок. Он уже имеет тонкие брови, а на головке прорастают некоторые
волосики.
21 неделя
В длину малыш уже достиг размеров моркови, а его
кожа в настоящее время уже реагирует на прикосновения.
Длина крохи: 28 см
Вес: 400 г
22 неделя
Малыш с размером в папайю.
23 неделя
Ваш ребенок по размеру уже напоминает баклажан.
Рост малыша: 31-32 см
Вес малыша: 530 г
24 неделя
Малыш достиг размера початка кукурузы. Его ноздри
начинают открываться для "практики дыхания", но вместо воздуха он сейчас
вдыхает околоплодные воды.
25 неделя
Малыш высовывает язык, а его ручки активно пытаются
схватить пуповину. Размерами ребенок напоминает желудь сквош.
26 неделя
На этой неделе малыш с размером цукини, а его брови
и ресницы уже четко определены.
27 неделя
Кроха уже с размером в небольшую цветную капусту.
На данном этапе своего развития, ребенок способен отличить ваш голос от
мужского голоса своего папы.
Рост малыша: 34 см
Вес малыша: 1 кг
28-29 неделя
Ребенок начинает открывать
глазки и моргать!
Рост: 35 см
Вес: 1,2 кг
30 неделя
Малыш достиг размера с небольшой кочан капусты. У
него уже сформирован цикл сна и бодрствования.
31 неделя
В длину ваш малыш уже достиг размера лука порея, он
продолжает активно набирать свой вес, накапливая подкожный жир.
32 неделя
Ваш малыш с размером в среднюю головку капусты. Все
его вкусовые рецепторы развиты, он уже может отдавать предпочтение некоторым из
продуктов, которые вы употребляете.
33 неделя
Ребеночек с размером в ананас. Нежные волоски
покрывают все его тело, помогая держать кроху в тепле.
34 неделя
Ваш ребенок размером с дыню. Ее
кости полностью развиты в настоящее время.
35 неделя
На этой неделе малыш
переворачивается с ног на голову в вашей матке, подготавливаясь к процессу
рождения.
Рост малыша: 46 см
Вес малыша: 2,3 кг
36 неделя
Ребенок достигает размера крупной дыни, его кожа
разглаживается.
37-38 неделя
Ребенок достигает в длину размера стебля ревеня. У него
формируются нервные соединения в мозгу.
39 неделя
Ваш малыш уже весит столько же, как мини-арбуз. Все
его органы полностью сформированы, в легких достаточно жидкости для
самостоятельной работы.
40 неделя
К моменту своего рождения, малыш будет с размером в
крупный арбуз. Уже очень скоро вы встретитесь со своей крохой!
Рост малыша: 52 см
Вес малыша: 3,6 – 4 кг
Ранее "Комментарии" писали, 25 неделя беременности
— особенности развития малыша.
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