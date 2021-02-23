Беременность неделя за неделей: как растет малыш

Срок вашей беременности начнется с первого дня последней менструации. Процесс оплодотворения длится около 2-х недель, и вот тогда вы действительно считаетесь беременной.

Беременность. Фото: parents.com

4 неделя

Ваша оплодотворенная яйцеклетка — это шар из 32 клеток с размером семечки мака. Именно на этом этапе клетки зиготы делятся на три отдельных слоя, которые будут формировать внутренние органы и кожу вашего ребенка.

Размер эмбриона: 1,5 – 2 мм

5 неделя

Шарик клеток в настоящее время напоминает головастика, а по своим размерам схож с перчинкой. На данном этапе роста эмбриона происходит зарождение клеток головного и спинного мозга, сердца и кровеносных сосудов.

Размер эмбриона: 2-3 мм

6 неделя

Ваш малыш вырос уже почти в три раза и защищен амниотической жидкостью. Несмотря на то, что он растет как на дрожжах, сейчас он схож с семечком граната.

Размер эмбриона: 4-6 мм

7 неделя

Ваш ребенок теперь с размером маленькой голубики. У малыша уже сформированы почки, сейчас активно развиваются ручки и голова зародыша, на личике появляется небольшая ямка, на месте которой со временем появится носик.

Длина малыша: 8-11 мм

Вес: 1 г

8 неделя

Ваш малыш с размером в маленькую клюковку. Кисти его ручек и ножек сейчас перепончатые, но вскоре эта дополнительная ткань исчезнет, и образуются отдельные пальчики рук и ног.

Длина младенца: к началу недели — 20 мм, к концу – 40 мм.

Вес: 5 г

9 неделя

Ребенок переходит из стадии эмбриона в стадию плода. Теперь он с размером вишни.

10 неделя

Малыш размером с кумкват и уже может растянуть свой позвоночник. Его глазки и веки более развиты, чем на предыдущей неделе, у него формируются бровки.

11 неделя

Ваш малыш в размере брюссельской капусты. С этого момента плод активно растет и через 20 недель он прибавит в весе в 30 раз.

Длина: 75 мм

Вес: 16 г

12 неделя

Рост вашего малыша уже почти 10 см и в настоящее время он размером с маракую.

13 неделя

Ваш красивый ребеночек размером с лимон Мейера, у него начинают формироваться и развиваться голосовые связки.

14 неделя

Когда вы входите во второй триместр беременности, ваш малыш уже с размеров в нектарин.

Длина малыша: 13 см

Вес малыша: 40 г

15 неделя

Малыш имеет размер некрупного яблока. Его мозг уже контролирует все мышцы своего тела и ребенок способен двигаться.

16 неделя

Ваш ребеночек размером с авокадо, он может сжать кулачок и даже сосать большой палец.

Длина малыша: 16 см

Вес малыша: 110 г

17 неделя

Малыш схож по размеру с небольшой грушей. Он активно заглатывает околоплодные воды, что вызывает у малыша икоту, начиная с этой недели вы можете чувствовать как он икает.

18 неделя

Ваш малыш с размером в картофелину, а его крошечные пальчики теперь имеют свои уникальные отпечатки пальцев!

19 неделя

Малыш имеет размеры манго. Его ножки уже длиннее, чем ручки, и он начинает потихонечку пинать вас.

20 неделя

Ваш ребенок теперь размером с небольшой артишок. Он уже имеет тонкие брови, а на головке прорастают некоторые волосики.

21 неделя

В длину малыш уже достиг размеров моркови, а его кожа в настоящее время уже реагирует на прикосновения.

Длина крохи: 28 см

Вес: 400 г

22 неделя

Малыш с размером в папайю.

23 неделя

Ваш ребенок по размеру уже напоминает баклажан.

Рост малыша: 31-32 см

Вес малыша: 530 г

24 неделя

Малыш достиг размера початка кукурузы. Его ноздри начинают открываться для "практики дыхания", но вместо воздуха он сейчас вдыхает околоплодные воды.

25 неделя

Малыш высовывает язык, а его ручки активно пытаются схватить пуповину. Размерами ребенок напоминает желудь сквош.

26 неделя

На этой неделе малыш с размером цукини, а его брови и ресницы уже четко определены.

27 неделя

Кроха уже с размером в небольшую цветную капусту. На данном этапе своего развития, ребенок способен отличить ваш голос от мужского голоса своего папы.

Рост малыша: 34 см

Вес малыша: 1 кг

28-29 неделя

Ребенок начинает открывать глазки и моргать!

Рост: 35 см

Вес: 1,2 кг

30 неделя

Малыш достиг размера с небольшой кочан капусты. У него уже сформирован цикл сна и бодрствования.

31 неделя

В длину ваш малыш уже достиг размера лука порея, он продолжает активно набирать свой вес, накапливая подкожный жир.

32 неделя

Ваш малыш с размером в среднюю головку капусты. Все его вкусовые рецепторы развиты, он уже может отдавать предпочтение некоторым из продуктов, которые вы употребляете.

33 неделя

Ребеночек с размером в ананас. Нежные волоски покрывают все его тело, помогая держать кроху в тепле.

34 неделя

Ваш ребенок размером с дыню. Ее кости полностью развиты в настоящее время.

35 неделя

На этой неделе малыш переворачивается с ног на голову в вашей матке, подготавливаясь к процессу рождения.

Рост малыша: 46 см

Вес малыша: 2,3 кг

36 неделя

Ребенок достигает размера крупной дыни, его кожа разглаживается.

37-38 неделя

Ребенок достигает в длину размера стебля ревеня. У него формируются нервные соединения в мозгу.

39 неделя

Ваш малыш уже весит столько же, как мини-арбуз. Все его органы полностью сформированы, в легких достаточно жидкости для самостоятельной работы.

40 неделя

К моменту своего рождения, малыш будет с размером в крупный арбуз. Уже очень скоро вы встретитесь со своей крохой!

Рост малыша: 52 см

Вес малыша: 3,6 – 4 кг

Ранее "Комментарии" писали, 25 неделя беременности — особенности развития малыша.

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