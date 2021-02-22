25 неделя беременности - особенности развития малыша

Рост вашего малыша на этой неделе около 35 сантиметров, его вес – 1650 грамм.

Развитие плода. Фото: nastroy.ne

Теперь ребенок начинает наращивать жир и совсем скоро его морщинистая кожа начнет разглаживаться, а малыш все больше и больше начнет походить на новорожденного. У него также растет много волос — и если бы вы могли это увидеть, вы бы легко различили их цвет и текстуру.



Как меняется ваша жизнь

Ваш ребенок не единственный, у которого становится больше волос — ваши волосы сейчас довольно объемные и блестящие, могут выглядеть намного лучше, чем когда-либо раньше. Это не значит, что у вас растут новые волосы, но благодаря гормональным изменениям волосы, которые обычно выпадали, задерживаются на голове намного дольше. Наслаждайтесь пышностью вашей прически, так как дополнительные волосы выпадут уже после рождения.

Вы также можете заметить, что уже не можете передвигаться так же изящно, как раньше. Если ваш лечащий доктор не рекомендовал вам обратного, вы можете продолжать тренироваться, но только следуя нескольким правилам безопасности:

- не тренируйтесь, если чувствуете себя слишком уставшей

- если чувствуете боль, головокружение или затрудненное дыхание

- не лежите на спине во время физических упражнений

- избегайте контактных видов спорта, а также любых упражнений, в которых вы склонны терять равновесие

- обязательно выпейте много воды и выделяйте время в тренировке для разогрева мышц

"Не игнорируйте никакие симптомы, особенно если они возникают во время тренировок", — говорит профессор акушерства и гинекологии Брюс Янг.

Прекратите тренировки и обратитесь к врачу, если у вас появилось:

- вагинальное кровотечение

- спазмы в животе

- чрезмерная тошнота

- сильные головные боли

- спутанность сознания

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