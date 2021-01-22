Эксперты объяснили, чем опасно высокое давление во время беременности

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Седлецкая Татьяна
Преэклампсия — осложнение беременности, которое
вызывает высокое кровяное давление, повреждение почек и другие проблемы.
Беременная у врача. Фото: mirmam.pro
На любом сроке беременности преэклампсия значительно
повышает вероятность серьезных осложнений. Тяжелая форма преэклампсии может
поражать многие органы и вызывать серьезные или даже опасные для жизни
проблемы. Преэклампсия заставляет кровеносные сосуды сжиматься, что приводит к
повышенному кровяному давлению и уменьшенному кровотоку, что может влиять на
органы, включая печень, почки и мозг.
Когда в матку поступает меньше крови, это может
вызвать у ребенка такие проблемы, как медленный рост, малое количество амниотической
жидкости и отслойка плаценты.
Симптомы
преэклампсии
Преэклампсия не всегда вызывает заметные симптомы,
особенно на ранних стадиях. Некоторые симптомы преэклампсии, такие как отечность,
тошнота и увеличение веса, могут показаться нормальными симптомами беременности,
поэтому важно знать любые потенциальные предупреждающие знаки:
- тяжелая или постоянная головная боль;
- изменения зрения, в том числе размытость, пятна
или мигающие огни, светочувствительность или временная потеря зрения;
- сильная боль или чувствительность в верхней части
живота;
- тошнота и рвота (во втором или третьем триместре);
- затрудненное дыхание.
Причины преэклампсии
Генетика, питание, некоторые основные заболевания, то, как ваша иммунная система реагирует на беременность, и другие факторы могут играть определенную роль.
Лечение преэклампсии
Лечение преэклампсии зависит от степени заболевания, срока беременности и
самочувствия плода в утробе. Чаще всего женщина будет госпитализирована для
первоначальной оценки состояния — и, возможно, на всю оставшуюся беременность. Большинство
врачей рекомендуют ограничить деятельность, потому что кровяное давление, как
правило, будет ниже, когда женщина находится в состоянии покоя. Но постоянный
постельный режим в течение длительного периода времени повышает риск
возникновения сгустков крови, поэтому также не рекомендуется.
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