Эксперты объяснили, чем опасно высокое давление во время беременности

Преэклампсия — осложнение беременности, которое вызывает высокое кровяное давление, повреждение почек и другие проблемы.

Беременная у врача. Фото: mirmam.pro

На любом сроке беременности преэклампсия значительно повышает вероятность серьезных осложнений. Тяжелая форма преэклампсии может поражать многие органы и вызывать серьезные или даже опасные для жизни проблемы. Преэклампсия заставляет кровеносные сосуды сжиматься, что приводит к повышенному кровяному давлению и уменьшенному кровотоку, что может влиять на органы, включая печень, почки и мозг.

Когда в матку поступает меньше крови, это может вызвать у ребенка такие проблемы, как медленный рост, малое количество амниотической жидкости и отслойка плаценты.

Симптомы преэклампсии

Преэклампсия не всегда вызывает заметные симптомы, особенно на ранних стадиях. Некоторые симптомы преэклампсии, такие как отечность, тошнота и увеличение веса, могут показаться нормальными симптомами беременности, поэтому важно знать любые потенциальные предупреждающие знаки:

- тяжелая или постоянная головная боль;

- изменения зрения, в том числе размытость, пятна или мигающие огни, светочувствительность или временная потеря зрения;

- сильная боль или чувствительность в верхней части живота;

- тошнота и рвота (во втором или третьем триместре);

- затрудненное дыхание.

Причины преэклампсии

Генетика, питание, некоторые основные заболевания, то, как ваша иммунная система реагирует на беременность, и другие факторы могут играть определенную роль.

"Преэклампсия происходит, если плацента не может правильно имплантироваться в подкладку матки, и артерии в этой области не расширяются достаточно, чтобы кровь достигала плаценты. Такие состояния, как хроническая гипертония и диабет, также могут привести к снижению притока крови к плаценте", — говорит Натаниэль Деникола, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог в Пенсильвании.

Лечение преэклампсии

Лечение преэклампсии зависит от степени заболевания, срока беременности и самочувствия плода в утробе. Чаще всего женщина будет госпитализирована для первоначальной оценки состояния — и, возможно, на всю оставшуюся беременность. Большинство врачей рекомендуют ограничить деятельность, потому что кровяное давление, как правило, будет ниже, когда женщина находится в состоянии покоя. Но постоянный постельный режим в течение длительного периода времени повышает риск возникновения сгустков крови, поэтому также не рекомендуется.

Ранее "Комментарии" писали, когда необходимо впервые приложить малыша к груди.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!