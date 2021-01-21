Счет не на часы, а на минуты: когда необходимо впервые приложить малыша к груди

Идеальным будет приложить малыша к груди в течение часа с момента его рождения. Желательно чтобы, как только ребенок родился, еще не обрезая пуповину, его выложили вам на грудь. Акушерка поможет вам в этом, сцеживая первые капли молозива.

Грудное вскармливание. Фото: woman.ru

В чем преимущество раннего прикладывания?

Ребеночек рождается с очень низким иммунитетом и ему необходимы антитела, которые содержаться в вашем молоке для того, чтобы получить иммунную защиту. Также малышу это необходимо в целях профилактики инфекционных заболеваний – чем раньше он получит антитела с молоком матери, тем скорее у него выработается своя естественная защита. Также кормление в первые часы после родов способствует нормализации уровня сахара в крови ребеночка.

Кормить малыша следует по первому его требованию – как только он просыпается и начинает плакать — необходимо его накормить. Сейчас ребеночек очень маленький и его желудок рассчитан на очень небольшой объем жидкости – 20-30 мл, поэтому кушает он небольшими порциями, но часто. По мере его взросления, желудок ребенка также будет увеличиваться, а временная дистанция между кормлениями будет увеличиваться.

Одним из важных правил, которое поможет вам установить лактацию — это ночные кормления. 2-3 кормления должны припадать на ночное время, так как женский гормон пролактин активно вырабатывается именно в это время и молока прибывает больше, чем днем.

Уход за сосками

Раньше было широко распространено мнение о том, что перед каждым кормлением необходимо промыть соски кормящей матери с помощью мыла. Сейчас педиатры отрицают такую теорию, говоря о том, что железа вокруг сосков вырабатывает специальный защитный слой, который препятствует образованию бактерий и защищает соски от инфицирования, увлажняя его естественным образом и защищая от внешних раздражителей. Этот секрет, которой вырабатывает железа, является абсолютно безопасным для ребенка и чрезвычайно полезен для мамы, поэтому смывать его не нужно.

Как часто необходимо сцеживать молоко?

Сцеживание является важным моментом первый месяц жизни вашего ребенка. Первые три недели после родов сцеживать молоко необходимо сразу, как только вы почувствуете, что ваша грудь твердеет и в ней появляются уплотнения. Первую неделю вы можете сцеживать грудь чаще, после каждого кормления, чтобы молозиво скорее сменилось питательным молочком.

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