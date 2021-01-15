Ваше тело после родов: чего ожидать и что делать

Во время беременности организм вырабатывает гормон релаксин в больших количествах, что может впоследствии ослабить суставы. В результате вы можете заметить, насколько вам сложно поднимать ребенка несчетное количество раз за день. Укрепление рук, мышц спины и плеч помогут вам снять напряжение и верхнюю часть тела в тонусе.

Женщина с малышом. Фото: soulpost.ru

Отекшие пальцы и лодыжки

"Во время беременности ваш организм производит примерно на 50 % больше крови и других жидкостей, чем обычно, - говорит диетолог Лисси Лакатос, — гормональные колебания могут способствовать появлению отеков на лице, лодыжках, шее и ногах". Выбирайте продукты, богатые калием, такие как фрукты и овощи — это помогает противодействовать водосодержащим эффектам натрия (соли).

Грудь

Лактация заставляет кожу на груди большинства женщин растягиваться, независимо от того, кормят они грудью или нет. "Как только беременность и кормление заканчиваются, у большинства женщин грудь существенно уменьшается в объеме, но растяжки сохраняются, а кожа несколько провисает", — говорит пластический хирург Роберт Брюк. Многие новоиспеченные мамы принимают изменения в груди, как обряд перехода к материнству. Некоторые могут захотеть выполнять упражнения, способные помочь укрепить грудную стенку, другие прибегают к пластике.

Живот

В зависимости от вашего возраста, генетики и количества набранного веса, на животе могут появиться растяжки, жировые прослойки или отвисшая кожа. После родов живот вернется к своему привычной форме примерно через 6 недель, когда матка сократиться до первоначального размера и все органы в брюшной полости займут свои места.

Бедра

Во время беременности очень часто снижается уровень активности и питания у женщин. Эти факторы означают, что вы наберете вес, а лишний жир распределится в "проблемных" местах большинства женщин: спина, бедра и попа. Даже если вы продолжите здоровое питание и регулярные тренировки, беременность сама по себе определит, куда распределить лишние килограммы. Чтобы потерять вес, полученный во время беременности, обычно требуется один год. Чтобы постепенно сбросить килограммы, эксперты рекомендуют сочетать физические упражнения и сбалансированное питание.

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