Боль и судороги в ногах во время беременности - три простых решения проблемы

Утреннее недомогание, усталость и боль в спине являются частыми жалобами во время беременности. Проблемы с ногами, в частности с голенями и стопами, также распространенный симптом беременности, особенно в течение последнего триместра. К счастью, все эти недуги исчезнут вскоре после родов, но уже сейчас вы можете облегчить дискомфорт в ногах с помощью следующих советов.

Боль в ногах. Фото: wday.ru

Отечность

Из-за повышенного уровня гормонов в организме будущей мамы может задерживаться жидкость, что может заставить вас чувствовать себя отекшей и раздутой.

"Ваше тело нуждается в этой лишней жидкости, чтобы доставить питательные вещества и кислород ребенку", — объясняет Дэвид Левин, доктор медицинских наук и ортопед в Нью-Йорке.

Как правило, задержка жидкости особенно ярко проявляется на ступнях и лодыжках, так как растущая матка оказывает давление на вены, которые несут кровь в нижнюю часть тела, частично блокируя поток крови и сохраняя жидкость в ногах.

Джейн Андерсон, ортопед в Северной Каролине, предлагает некоторые идеи для облегчения отечности ног:

- Попробуйте поднять ноги на 15 – 30 см выше вашего сердца и полежать так 15-20 минут.

- Не спите на спине. Когда вы лежите на спине, вес матки сжимает нижнюю полую вену, которая транспортирует кровь от нижней части тела к сердцу.

- Потребляйте много жидкости — обезвоживание ухудшает отек.

- Следите за своим весом. Женщины с нормальным весом должны прибавить от 11 до 15 кг за всю беременность. Чрезмерное увеличение веса усугубляет отечность и может привести к другим проблемам.

- Прикладывайте лед к внутренней стороне лодыжки в течение 15 — 20 минут.

Варикозное расширение вен

Беременные женщины имеют на 40 % больше крови в кровеносной системе, и эта дополнительная кровь увеличивает количество давления на стенки вен, в результате чего вены растягиваться настолько, что их клапаны не закрываются должным образом. Неисправные клапаны позволяют крови объединиться в венах, делая их варикозными. Женщина, которая испытывает проблемы с лишним весом, имеет больше шансов получить варикозное расширение вен. Многие женщины жалуются на ноющие боли в ногах, тяжесть, усталость и давление.

Увеличение циркуляции крови может помочь уменьшить дискомфорт в ногах — и даже предотвратить варикозное расширение вен. Ходите пешком каждый день или делайте другие упражнения с низким уровнем воздействия, такие как плавание или езда на велосипеде.

"Ношение компрессионных чулок во время беременности поможет снизить дискомфорт, если у вас есть такая проблема, и отлично подойдут в качестве профилактики от нее", — говорит доктор.

Судороги

Врачи предполагают, что судороги в икроножной мышце связаны с дополнительным давлением на ноги. Из-за дополнительного веса, который вы носите, замедляется кровообращение во время беременности, а также ваш плод оказывает давление на нервы, которые ведут к ногам. Некоторые минеральные дефициты также могут вызвать судороги в ногах.

"Вашим мышцам необходим магний, калий и кальций, а дисбаланс этих электролитов вызывает мышечные спазмы, — говорит доктор медицинских наук Флуд Шаффер, — когда у ребенка начинают формироваться кости на третьем триместре беременности, он использует запасы кальция матери. Поэтому если женщина не получает достаточного количества кальция, ребенок будет истощать ее запасы, от чего будут случаться мышечные спазмы, которые обычно происходят ночью".

Что делать? Согните ногу, когда чувствуете судорогу – это может помочь. Еще один совет: потяните икры ног перед сном. Для хорошей растяжки, станьте на носочки и перекатывайтесь на пятки. Кроме того, очень важно заниматься спортом, даже во время беременности – активные прогулки, йога или тренировки в домашних условиях. Когда ваша кровь хорошо циркулирует, частота и интенсивность судорог снижается.

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