Боль и судороги в ногах во время беременности - три простых решения проблемы

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Седлецкая Татьяна
Утреннее недомогание, усталость и боль в спине являются
частыми жалобами во время беременности. Проблемы с ногами, в частности с
голенями и стопами, также распространенный симптом беременности, особенно в
течение последнего триместра. К счастью, все эти недуги исчезнут вскоре после
родов, но уже сейчас вы можете облегчить дискомфорт в ногах с помощью следующих
советов.
Боль в ногах. Фото: wday.ru
Отечность
Из-за повышенного уровня гормонов в организме будущей
мамы может задерживаться жидкость, что может заставить вас чувствовать себя
отекшей и раздутой.
Как правило, задержка жидкости особенно ярко проявляется
на ступнях и лодыжках, так как растущая матка оказывает давление на вены,
которые несут кровь в нижнюю часть тела, частично блокируя поток крови и сохраняя
жидкость в ногах.
Джейн Андерсон, ортопед в Северной Каролине, предлагает
некоторые идеи для облегчения отечности ног:
- Попробуйте поднять ноги на 15 – 30 см выше вашего
сердца и полежать так 15-20 минут.
- Не спите на спине. Когда вы лежите на спине, вес матки
сжимает нижнюю полую вену, которая транспортирует кровь от нижней части тела к
сердцу.
- Потребляйте много жидкости — обезвоживание ухудшает отек.
- Следите за своим весом. Женщины с нормальным весом
должны прибавить от 11 до 15 кг за всю беременность. Чрезмерное увеличение веса
усугубляет отечность и может привести к другим проблемам.
- Прикладывайте лед к внутренней стороне лодыжки в
течение 15 — 20 минут.
Варикозное
расширение вен
Беременные женщины имеют на 40 % больше крови в
кровеносной системе, и эта дополнительная кровь увеличивает количество давления
на стенки вен, в результате чего вены растягиваться настолько, что их клапаны
не закрываются должным образом. Неисправные клапаны позволяют крови объединиться
в венах, делая их варикозными. Женщина, которая испытывает проблемы с лишним
весом, имеет больше шансов получить варикозное расширение вен. Многие женщины
жалуются на ноющие боли в ногах, тяжесть, усталость и давление.
Увеличение циркуляции крови может помочь уменьшить дискомфорт в ногах — и даже предотвратить варикозное расширение вен. Ходите пешком каждый день или делайте другие упражнения с низким уровнем воздействия, такие как плавание или езда на велосипеде.
Судороги
Врачи предполагают, что судороги в икроножной мышце
связаны с дополнительным давлением на ноги. Из-за дополнительного веса, который
вы носите, замедляется кровообращение во время беременности, а также ваш плод
оказывает давление на нервы, которые ведут к ногам. Некоторые минеральные
дефициты также могут вызвать судороги в ногах.
Что делать? Согните ногу, когда чувствуете судорогу – это
может помочь. Еще один совет: потяните икры ног перед сном. Для хорошей
растяжки, станьте на носочки и перекатывайтесь на пятки. Кроме того, очень
важно заниматься спортом, даже во время беременности – активные прогулки, йога
или тренировки в домашних условиях. Когда ваша кровь хорошо циркулирует,
частота и интенсивность судорог снижается.
Ранее для "Комментариев" эксперты указали на проблемы, с
которыми сталкивается женщина во время беременности с осложнениями.
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