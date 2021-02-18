Безуспешные попытки зачать второго ребенка: эксперты рассказали, как справиться со вторичным бесплодием

Несколько советов от экспертов для пар, которые безуспешно стараются зачать второго ребенка.

Мама и малыш. ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Бесплодие является душераздирающим и стрессовым фактором, независимо от того, есть у вас ребенок или нет. Многие родители чувствуют вину за то, что они не могут подарить своему ребенку братика или сестричку.

Подумайте, что изменилось с момента рождения вашего первого ребенка

"Врачами не было выявлено единственной причины, которая вызывает большинство случаев вторичного бесплодия, — говорит доктор философии Джейми Грифо в Нью-Йорке, — чаще всего на вторичное бесплодие влияет возраст женщины".

Реальность такова, что у женщин пик рождаемости припадает на 25 лет, и снижается в два раза между 30 и 40 годами. С возрастом качество яйцеклеток снижается, у женщин чаще развиваются миомы и эндометриоз, которые способствуют бесплодию. Другие факторы, такие как лишний вес, прием лекарств, операция после последней беременности могут оказывать влияние на зачатие. Также может быть, что качество или производство спермы вашего партнера в настоящее время неудовлетворительное.

Будьте активны в поиске медицинской помощи

Большинство экспертов рекомендуют посетить врача после года безуспешных попыток зачать ребенка, если вам меньше 35 лет, и после шести месяцев, если вам больше 35 лет. Вы можете начать с посещения вашего лечащего врача или гинеколога, но если его рекомендации и прописанное лечение не дают результатов в течение нескольких месяцев, обратитесь к специалисту по рождаемости.

Принять свои чувства

Гнев, грусть и тревога распространены среди родителей, которые пытаются расширить свою семью.

"Наличие одного ребенка не облегчает боль от бесплодия, — семейный психолог Анастасия Бирюкова, — парам могут помочь встречи с психиатрическим специалистом или поиск блогов и онлайновых групп на тему вторичного бесплодия".

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