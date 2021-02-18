logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.02.2021

BTC/USD

51902.42

ETH/USD

1915.41

LTC/USD

224.51

НБУ 18.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье беременность и роды Безуспешные попытки зачать второго ребенка: эксперты рассказали, как справиться со вторичным бесплодием
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуспешные попытки зачать второго ребенка: эксперты рассказали, как справиться со вторичным бесплодием

Вторичное бесплодие является более распространенным и эмоционально болезненным, чем думают многие

сегодня, 18:13
Автор:

Седлецкая Татьяна

Несколько советов от экспертов для пар, которые безуспешно стараются зачать второго ребенка.

Безуспешные попытки зачать второго ребенка: эксперты рассказали, как справиться со вторичным бесплодием

Мама и малыш. ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Бесплодие является душераздирающим и стрессовым фактором, независимо от того, есть у вас ребенок или нет. Многие родители чувствуют вину за то, что они не могут подарить своему ребенку братика или сестричку.

Подумайте, что изменилось с момента рождения вашего первого ребенка

"Врачами не было выявлено единственной причины, которая вызывает большинство случаев вторичного бесплодия, — говорит доктор философии Джейми Грифо в Нью-Йорке, — чаще всего на вторичное бесплодие влияет возраст женщины".

Реальность такова, что у женщин пик рождаемости припадает на 25 лет, и снижается в два раза между 30 и 40 годами. С возрастом качество яйцеклеток снижается, у женщин чаще развиваются миомы и эндометриоз, которые способствуют бесплодию. Другие факторы, такие как лишний вес, прием лекарств, операция после последней беременности могут оказывать влияние на зачатие. Также может быть, что качество или производство спермы вашего партнера в настоящее время неудовлетворительное.

Будьте активны в поиске медицинской помощи

Большинство экспертов рекомендуют посетить врача после года безуспешных попыток зачать ребенка, если вам меньше 35 лет, и после шести месяцев, если вам больше 35 лет. Вы можете начать с посещения вашего лечащего врача или гинеколога, но если его рекомендации и прописанное лечение не дают результатов в течение нескольких месяцев, обратитесь к специалисту по рождаемости.

Принять свои чувства

Гнев, грусть и тревога распространены среди родителей, которые пытаются расширить свою семью.

"Наличие одного ребенка не облегчает боль от бесплодия, — семейный психолог Анастасия Бирюкова, — парам могут помочь встречи с психиатрическим специалистом или поиск блогов и онлайновых групп на тему вторичного бесплодия".

Ранее "Комментарии" писали про самые распространённые врожденные патологии у детей и их лечение.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.parents.com/getting-pregnant/infertility/8-ways-to-deal-with-secondary-infertility/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ