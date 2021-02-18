Безуспешные попытки зачать второго ребенка: эксперты рассказали, как справиться со вторичным бесплодием

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Седлецкая Татьяна
Несколько советов от экспертов для пар, которые
безуспешно стараются зачать второго ребенка.
Мама и малыш. ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM
Бесплодие является душераздирающим и стрессовым фактором,
независимо от того, есть у вас ребенок или нет. Многие родители чувствуют вину за
то, что они не могут подарить своему ребенку братика или сестричку.
Подумайте,
что изменилось с момента рождения вашего первого ребенка
Реальность такова, что у женщин пик рождаемости припадает
на 25 лет, и снижается в два раза между 30 и 40 годами. С возрастом качество
яйцеклеток снижается, у женщин чаще развиваются миомы и эндометриоз, которые
способствуют бесплодию. Другие факторы, такие как лишний вес, прием лекарств, операция
после последней беременности могут оказывать влияние на зачатие. Также может
быть, что качество или производство спермы вашего партнера в настоящее время
неудовлетворительное.
Будьте
активны в поиске медицинской помощи
Большинство экспертов рекомендуют посетить врача после
года безуспешных попыток зачать ребенка, если вам меньше 35 лет, и после шести
месяцев, если вам больше 35 лет. Вы можете начать с посещения вашего лечащего
врача или гинеколога, но если его рекомендации и прописанное лечение не дают
результатов в течение нескольких месяцев, обратитесь к специалисту по
рождаемости.
Принять
свои чувства
Гнев, грусть и тревога распространены среди родителей, которые пытаются расширить свою семью.
Ранее "Комментарии" писали про самые распространённые
врожденные патологии у детей и их лечение.
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