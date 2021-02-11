Самые распространённые врожденные патологии у детей и их лечение

Наиболее распространенные врожденные дефекты: причины, симптомы и лечение.

Новорожденный. Фото: gold1043.com.au

Расщелина позвоночника

Это врожденный дефект, при котором позвонки (кости хребта) не полностью смыкаются вокруг спинного мозга, встречается примерно у 1 из 2 000 детей. Вызвано неправильным развитием нервной трубки во время внутриутробного развития. К причинам развития дефектов нервной трубки относят генетическую предрасположенность, дефицит фолиевой кислоты в организме матери во время беременности и воздействия на организм беременной женщины тяжелых вирусных инфекций на первом триместре.

Лечение

В зависимости от степени тяжести патологии, ребенку может быть сделана операция в течение 48 часов после рождения (или в утробе матери с помощью новой методики, которая еще не получили широкого распространения). Затем родителей учат осуществлять уход за ножками ребенка, чтобы подготовить его к ходьбе с фиксаторами и/или костылями.

Серповидноклеточная анемия

Встречается у 1 из 625 детей, наиболее распространено у людей африканского и средиземноморского происхождения. Болезнь может привести к изнурительным приступам боли и повреждению жизненно важных органов, иногда имеет летальный исход. Данная болезнь влияет на гемоглобин, искажая его — вместо круглой формы клетка имеет форму банана или серпа (отсюда и название).

Лечение

Несмотря на то, что болезнь не может быть излечена, существует ряд новых методов, которые способны снизить тяжесть и частоту болевых приступов.

Синдром Дауна

Синдром Дауна встречается у 1 из 800 детей. Возраст матери, а также отцовский возраст (особенно если старше 42 лет) увеличивает риск синдрома. Современные исследования показали, что синдром Дауна обусловлен случайными событиями в процессе формирования половых клеток и / или беременности. Ребенок с синдромом Дауна обычно имеет характерные физические особенности, в том числе раскосые глаза, маленькие уши, рот и нос с уплощенной переносицей, короткая шея, маленькие руки с короткими пальцами. Ушные инфекции, пороки сердца, заторможенность в развитии также распространены среди детей с этим дефектом.

Лечение

Лечения данного синдрома на сегодняшний день не существует. Дети с синдромом Дауна имеют некоторую степень умственной отсталости, большинство из них могут делать многие вещи, доступные здоровым детям — ходить, говорить, обучаться чтению, но, как правило, больные дети начинают делать это гораздо позднее, чем здоровые.

Ранее "Комментарии" писали, 41 неделя беременности — норма или патология.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!