Самые распространённые врожденные патологии у детей и их лечение

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Седлецкая Татьяна
Наиболее распространенные врожденные дефекты: причины, симптомы и лечение.
Новорожденный. Фото: gold1043.com.au
Расщелина
позвоночника
Это врожденный дефект, при котором позвонки (кости
хребта) не полностью смыкаются вокруг спинного мозга, встречается примерно у 1
из 2 000 детей. Вызвано
неправильным развитием нервной трубки во время внутриутробного развития. К
причинам развития дефектов нервной трубки относят генетическую предрасположенность,
дефицит фолиевой кислоты в организме матери во время беременности и воздействия
на организм беременной женщины тяжелых вирусных инфекций на первом триместре.
Лечение
В зависимости от степени тяжести патологии, ребенку может
быть сделана операция в течение 48 часов после рождения (или в утробе матери с
помощью новой методики, которая еще не получили широкого распространения).
Затем родителей учат осуществлять уход за ножками ребенка, чтобы подготовить
его к ходьбе с фиксаторами и/или костылями.
Серповидноклеточная
анемия
Встречается у 1 из 625 детей, наиболее распространено у
людей африканского и средиземноморского происхождения. Болезнь может привести к
изнурительным приступам боли и повреждению жизненно важных органов, иногда
имеет летальный исход. Данная болезнь влияет на гемоглобин, искажая его — вместо
круглой формы клетка имеет форму банана или серпа (отсюда и название).
Лечение
Несмотря на то, что болезнь не может быть излечена, существует
ряд новых методов, которые способны снизить тяжесть и частоту болевых
приступов.
Синдром
Дауна
Синдром Дауна встречается у 1 из 800 детей. Возраст
матери, а также отцовский возраст (особенно если старше 42 лет) увеличивает риск
синдрома. Современные исследования показали, что синдром Дауна обусловлен
случайными событиями в процессе формирования половых клеток и / или
беременности. Ребенок с синдромом Дауна обычно имеет характерные физические
особенности, в том числе раскосые глаза, маленькие уши, рот и нос с уплощенной
переносицей, короткая шея, маленькие руки с короткими пальцами. Ушные инфекции,
пороки сердца, заторможенность в развитии также распространены среди детей с
этим дефектом.
Лечение
Лечения данного синдрома на сегодняшний день не
существует. Дети с синдромом Дауна имеют некоторую степень умственной
отсталости, большинство из них могут делать многие вещи, доступные здоровым
детям — ходить, говорить, обучаться чтению, но, как правило, больные дети
начинают делать это гораздо позднее, чем здоровые.
Ранее "Комментарии" писали, 41 неделя беременности —
норма или патология.
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