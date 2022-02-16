Врач рассказал, нужно ли колоть антибиотики при коронавирусе, если вы не госпитализированы

Главный врач одного из медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий высказал мнение, что при инфицировании коронавирусом колоть антибиотик внутримышечно, если вы не госпитализированы, не нужно. Об этом врач сообщил на своем YouTube-канале.

Антибиотики при коронавирусе - фото: ITC.ua

"Нужно ли колоть антибиотик внутримышечно при ковиде? Нет, не нужно. Если у вас тяжелое состояние, вам необходима госпитализация и колоть антибактериальные препараты внутривенно", — отметил специалист.

Жиравецкий добавил, что антибиотики в таблетках также демонстрируют хорошую эффективность. При этом, если при приеме таблетированных антибактериальных препаратов состояние не улучшается, тогда необходимо обращаться в стационар, где вы будете получать антибиотики внутривенно.

"Если в этом будет потребность", — добавил доктор.

Напомним, что ранее Тарас Жиравецкий сообщал, что нельзя полагать, что южноафриканская мутация COVID-19 "Омикрон" — легкая простуда, которая переносится как ОРВИ. По словам врача, этот вариант коронавируса также опасен и может поражать легкие. Он отметил, что наличие температуры тела на протяжении длительного времени (которая не снижается) может свидетельствовать о тяжелом течении инфекции.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что до окончания коронавирусной пандемии еще далеко, поскольку в мире будут появляться другие мутации, вызывающие опасения медицинского сообщества.

Читайте также: Как не спутать коронавирус с аллергией: что между ними общего и чем они отличаются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!