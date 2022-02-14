Как не спутать коронавирус с аллергией: что между ними общего и чем они отличаются

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Карина Ожерельева
Некоторые из основных симптомов COVID-19 включают в себя лихорадку, усталость и сухой кашель. Иногда коронавирус также вызывает симптомы простуды, например насморк. Во время сезона аллергии трудно отличить COVID-19 от аллергии. Об этом сообщает Web MD.
Насморк - фото из открытых источников
Симптомы аллергии отчасти возникают из-за воспаления. Это вызвано чрезмерной реакцией вашего организма на такие вещи, как пыльца или плесень.
Общие признаки аллергии включают в себя:
Насморк
Сухой, режущий кашель
Зудят или слезятся глаза
Люди иногда называют аллергию "сезонной лихорадкой", но аллергия не вызывает лихорадки.
Признаками COVID-19 могут быть:
Лихорадка или озноб
Сухой кашель
Проблемы с дыханием
Боли в теле или мышцах
Боль в горле
Усталость
Головная боль
Потеря вкуса или запаха
Заложенность или насморк
Проблемы с желудочно-кишечным трактом, в том числе тошнота, рвота или диарея
Красные глаза
Кожная сыпь
Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, позвоните своему врачу. Немедленно обратитесь за неотложной помощью, если у вас есть проблемы с дыханием. Если у вас ежегодная аллергия, следите за симптомами, которые отличаются от тех, что у вас были раньше.
Сильная аллергия может вызвать чувство сжатия в груди и одышку, особенно если у вас тоже астма. Но это также может являться серьезными симптомами COVID-19.
Является ли чихание распространенным симптомом коронавируса?
По мере развития вариантов коронавируса развивались и симптомы. Сейчас чихание является наиболее распространенным симптомом COVID-19.
Красные глаза из-за аллергии или коронавируса?
Только от 1% до 3% людей из COVID-19 имеют красные глаза. Если вы заметили, что ваши глаза покраснели, скорее всего, это не из-за коронавируса. Обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину.
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