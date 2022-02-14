Как не спутать коронавирус с аллергией: что между ними общего и чем они отличаются

Некоторые из основных симптомов COVID-19 включают в себя лихорадку, усталость и сухой кашель. Иногда коронавирус также вызывает симптомы простуды, например насморк. Во время сезона аллергии трудно отличить COVID-19 от аллергии. Об этом сообщает Web MD.

Насморк - фото из открытых источников

Симптомы аллергии отчасти возникают из-за воспаления. Это вызвано чрезмерной реакцией вашего организма на такие вещи, как пыльца или плесень.

Общие признаки аллергии включают в себя:

Насморк

Сухой, режущий кашель

Зудят или слезятся глаза

Люди иногда называют аллергию "сезонной лихорадкой", но аллергия не вызывает лихорадки.

Признаками COVID-19 могут быть:

Лихорадка или озноб

Сухой кашель

Проблемы с дыханием

Боли в теле или мышцах

Боль в горле

Усталость

Головная боль

Потеря вкуса или запаха

Заложенность или насморк

Проблемы с желудочно-кишечным трактом, в том числе тошнота, рвота или диарея

Красные глаза

Кожная сыпь

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, позвоните своему врачу. Немедленно обратитесь за неотложной помощью, если у вас есть проблемы с дыханием. Если у вас ежегодная аллергия, следите за симптомами, которые отличаются от тех, что у вас были раньше.

Сильная аллергия может вызвать чувство сжатия в груди и одышку, особенно если у вас тоже астма. Но это также может являться серьезными симптомами COVID-19.

Является ли чихание распространенным симптомом коронавируса?

По мере развития вариантов коронавируса развивались и симптомы. Сейчас чихание является наиболее распространенным симптомом COVID-19.

Красные глаза из-за аллергии или коронавируса?

Только от 1% до 3% людей из COVID-19 имеют красные глаза. Если вы заметили, что ваши глаза покраснели, скорее всего, это не из-за коронавируса. Обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину.

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