В Японии создали вакцину из риса: для чего она нужна

Исследователи из Японии удивили новым видом вакцины, которая предназначена для профилактики холеры — острой диарейной инфекции.

Вакцина из риса / Фото: Pixabay

Сообщается, что эта вакцина принимается перорально в виде рисовой муки и холодные температуры не являются обязательным условием для ее хранения. Этот препарат разработали, получив ГМ-линию риса, который вырабатывает антиген, стимулирующий иммунный ответ организма. Зерна перетираются в муку, смешиваются с водой и таким образом получают вакцину.

Лекарство MucoRice-CTB предназначено для профилактики холеры — острого инфекционного заболевания тонкого кишечника, которое проявляется диареей и последующим обезвоживанием.

Вакцина является субъединицей В холерного токсина. Этот фрагмент сам по себе не вызывает токсических эффектов, но стимулирует иммунный ответ и появление специфических антител.

Ген, отвечающий за производство этого протеина, внесли в растения риса еще несколько лет назад. После этого состоялись успешные испытания на животных, а позже — на людях. Пока что исследование проводили на жителях Японии. Авторы проекта планируют исследовать эффективность препарата и на других этнических группах.

К слову, это первая вакцина против холеры, которую необязательно хранить в холодильнике.

Напомним, ученые со всего мира на протяжение многих лет пытаются создать препарат, помогающий в борьбе с онкологическими заболеваниями. И им удалось продвинуться в своих исследованиях еще на один шаг. Недавно на людях был испытан новый препарат революционного класса, который доказал свою эффективность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые похвастались результатом успешного тестирования на людях "препарата против старости".





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