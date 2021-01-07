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Секреты против боли для детей

Несколько секретов применения обезболивающих препаратов и анестезии для малышей при возникновении общих инфекций и во время больничных процедур.

сегодня, 11:32
Автор:

Седлецкая Татьяна

Нуждается ли ваш ребенок в прививке или хирургической операции, существуют способы, чтобы защитить его от ненужной боли, о которых ваш врач может никогда не упоминать.

Секреты против боли для детей

Малыш в больнице. Фото: unsplash.com

При возникновении общих инфекций

При таких болезнях, как инфекция уха или воспаление горла, часто требуется прием антибиотиков, чтобы уменьшить болезненные симптомы. Ушные инфекции особенно огорчают младенцев, но исследования показали, что многие врачи никогда не выписывают ушные анестетики или даже ацетаминофен. Перед тем, как дать малышу обезболивающий препарат, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы подсчитать, сколько вы можете дать своему ребенку на основе его веса.

Во время больничных процедур

Если ваш ребенок нуждается в незначительной операции, например, процедура после перелома или биопсия костного мозга, узнайте, применяет ли врачи, работающие в этой больнице, анестезию. Врачи могут дать вашему ребенку препарат короткого действия, который заставит его уснуть, или применят местные анестетики, которые уменьшат боль без необходимости общей анестезии. Некоторые препараты могут даже стереть кратковременную память, так что ребенок забудет всю процедуру. Сразу же после операции некоторые больницы также используют обезболивание. Все это вам следует узнать до операции, обсудить варианты, и, возможно, проконсультироваться с другими специалистами.

Каждый родитель искренне желает, чтобы все дети на планете были избавлены от мук, которые причиняет им боль. К сожалению, это несбыточная мечта. Но помните, что вы всегда можете помочь ребенку избежать боли в кабинете врача во время многих медицинских манипуляций, просто не бойтесь настаивать на своих правах (и правах ребенка) и отстаивать свою точку зрения – это будет хорошим началом.

Ранее "Комментарии" писали о безопасности лекарственных препаратов для детей, так как многие медикаменты являются небезопасными для малышей. 




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Источник: https://www.parents.com/
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