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Безопасность лекарственных препаратов для детей

Детские маленькие организмы очень чувствительны к медицине, и им нужны лекарства, специально предназначенные для их размера и потребностей. Некоторые взрослые лекарства не подходят для детей. Всякий раз, когда вы даете ребенку лекарство, вам нужно тщательно проверить дозировку

сегодня, 12:40
Автор:

Седлецкая Татьяна


Безопасность лекарственных препаратов для детей

Фото: lbc.com

Парацетамол

Парацетамол для детей имеет разные сильные стороны и разновидности, поэтому внимательно прочитайте этикетку и тщательно следуйте инструкциям по дозировке, особенно если ваши дети разного возраста. Парацетамол безопасен, если вы даете ребенку правильную дозу, но передозировка может быть опасной, так как может вызвать печеночную недостаточность. Проконсультируйтесь со своим врачом, если вы не уверены в правильной дозировке для своего ребенка.

Panadol® и Dymadon® являются аналогами парацетамола!

Ибупрофен

Ибупрофен является эффективной альтернативой парацетамолу, который служит для облегчения боли и лихорадки. Он подходит для детей в возрасте первых трех месяцев жизни, но вы должны избегать его использования, если у вашего ребенка астма. Ибупрофен следует принимать после еды, потому что он может расстроить пустой желудок.

Аналогами ибупрофена являются Nurofen® и Advil®.

Сочетание парацетамола или ибупрофена с другими лекарствами

Если ваш ребенок уже принимает прописанное врачом лекарство, лучше всего проконсультироваться с педиатром, прежде чем давать ребенку парацетамол или ибупрофен. Парацетамол или ибупрофен встречаются во многих безрецептурных лекарствах от кашля и простуды, поэтому важно внимательно прочитать этикетку, чтобы избежать случайной передозировки.

Антибиотики

Антибиотики работают только в случае бактериальной инфекции, а не вирусной (простуда или грипп). Неправильное использование антибиотиков может привести к таким побочным эффектам, как диарея, обезвоживание или аллергическая реакция на лекарство. Чрезмерное использование также может привести к резистентности к антибиотикам.

Антигистаминные препараты

Зуд, чихание, отек или высыпания могут быть симптомами аллергии. Лекарства, известные как антигистамины, используются для блокирования этих симптомов. Антигистаминные препараты иногда вызывают сухость во рту, сонливость и расстройство желудка. Вы не должны давать детям до двух лет антигистаминные препараты, которые вызывают сонливость. Примерами являются прометазин (Phenergan®) и тримепразин (Vallergan®). Некоторые антигистамины менее склонны вызывать сонливость, поэтому могут быть более подходящими для вашего ребенка, особенно если он принимает их в течение дня. Примеры включают цетиризин (Zyrtec®) и лоратадин (Claratyne®).


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