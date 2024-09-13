Остановка дыхания, паралич и высокая смертность: что нужно знать об угрозах инфекций и вакцинации

Вакцинация вызывает обеспокоенность у украинцев, многие граждане отказываются делать прививки детям. О мифах и фактах о вакцинации сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.



Вакцинация. Иллюстративное фото

Как вакцина влияет на иммунитет

Инфекционные болезни влияют на иммунитет гораздо больше, чем прививки. Вакцины содержат ослабленные или убитые возбудители, их аналоги или продукты жизнедеятельности, что достаточно для выработки организмом антител без вреда для здоровья.

Лучшая защита от инфекций

Выбирая естественный путь обретения иммунитета – просто переболеть, можно подвергнуться значительной и даже смертельной опасности. Например, это может быть остановка дыхания у младенцев, больных коклюшем, или паралич после полиомиелита. После перенесенного столбняка развивается естественный иммунитет, но летальность составляет до 80%.

Как защитить младенца

Важным для здоровья ребенка является материнское молоко. Содержащиеся в нем питательные вещества и антитела помогут организму ребенка сформировать прочную иммунную систему. Однако продолжительность этого коротка и она не заменит прививок против опасных инфекций, таких как корь, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк и т.д.

Как вакцинироваться при наличии хронических заболеваний

Люди, особенно дети, с хроническими заболеваниями, астмой или диабетом, имеют повышенный риск тяжелого течения инфекций. Кроме того, они более чувствительны к собственно инфекциям. Поэтому им вакцинация нужна в первую очередь.

Врачи отмечают, что осложнения от инфекций несут гораздо более высокий риск, чем реакций после прививки.

Следует помнить, что после прививки могут возникать незначительные реакции, как боль в месте инъекции или температура, но риск серьезных осложнений после болезней у невакцинированных гораздо выше. Например, корь вызывает серьезные нарушения у 5% невакцинированных больных, тогда как вероятность тяжелых реакций после прививки – один на миллион.

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