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Нецелесообразно и вредно: в Минздраве рассказали о приеме антибиотиков при коронавирусе

Из-за неконтролируемого приема антибиотиков в организме может возрасти количество бактерий, стойким к таким препаратам

сегодня, 18:18
Автор:

Елизавета Черных
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Антибиотики не воздействуют на вирусы, а происхождение коронавируса — именно вирусное. Препараты способны оказывать воздействие на бактерии, поэтому лечить ковид антибактериальными средствами нецелесообразно и даже вредно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook. 

Нецелесообразно и вредно: в Минздраве рассказали о приеме антибиотиков при коронавирусе

Эффективны ли антибиотики при COVID-19 - фото из открытых источников

Кроме того, в Минздраве отмечают, что принимать антибиотики для профилактики коронавирусной инфекции также не стоит. Такая "опция" вовсе должна отсутствовать, потому как эти препараты не действуют на COVID-19. Антибактериальные препараты необходимо принимать только при наличии показаний, а не с целью так называемой "профилактики". 

Специалисты напомнили, что прием антибиотиков при отсутствии достаточного количества показаний может навредить здоровью. В частности, у пациента могут появиться побочные эффекты. 

Из-за неконтролируемого приема антибиотиков в организме может возрасти количество бактерий, стойким к таким препаратам. Другими словами, если пациенту действительно понадобится лечение антибиотиками, то оно может оказаться не таким эффективным. Кроме того, такие бактерии могут передаваться от человека к другому. 

В Минздраве обратили внимание, что решение о приеме пациентом антибиотиков может принимать только доктор в зависимости от состояния первого. 

При коронавирусе врач может назначить антибиотики только при сопутствующей бактериальной инфекции. Вирусы не убиваются антибиотиками, а неконтролируемый их прием может нанести вред здоровью. 

Ранее на портале "Комментарии" — Врач рассказал, нужно ли колоть антибиотики при коронавирусе, если вы не госпитализированы.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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