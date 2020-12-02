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Названы два препарата, которые нужно купить до Нового года

Эти лекарства будут «средствами спасения» после застолья

сегодня, 18:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Близится главный праздник года, который принято встречать за вкусным и сытным новогодним столом. Но чаще всего подобные застолья заканчиваются проблемами с желудком, поэтому стоит заранее подумать о его состоянии. Врач Людмила Лапа порекомендовала препараты, которыми стоит запастись на этот случай.

Названы два препарата, которые нужно купить до Нового года

Что купить на Новый год (фото из открытых источников)

Многие люди после встречи Нового года страдают перееданием и алкогольной интоксикацией, которые серьезно "бьют" по желудку и других органах. Чтобы облегчить себе состояние, специалист рекомендует заранее купить в аптеке две группы препаратов: ферменты и сорбенты.

Первые нужно принимать до начала трапезы, чтобы через несколько часов не страдать чувством тяжести, вздутием, изжогой, несварением и других нарушениями желудочно-кишечного тракта. Эти препараты помогают переваривать пищу и алкоголь, а также улучшают обмен веществ. 

А в конце застолья стоит выпить еще и сорбенты, которые помогут избавить организм от шлаков, токсинов, вредных веществ и в случае отравления — улучшат самочувствие. 

В новогоднюю ночь врач также посоветовала быть аккуратнее с салатами, потому что они, как правило, самые калорийные и могут стать причиной пищевого отравления. Перед покупкой продуктов стоит внимательно прочитать их состав и срок годности.

Напомним, какие продукты питания признаны самыми вредными для новогоднего стола (да и в целом для употребления).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты для Нового года эксперты рекомендуют купить уже сейчас, чтобы избежать суеты, очередей и повышенных цен в супермаркетах.


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Источник: https://news.ru/health/vrach-rasskazala-kakie-dva-lekarstva-nuzhno-kupit-do-novogo-goda/
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