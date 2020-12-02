Названы два препарата, которые нужно купить до Нового года

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Светлана Шкурупий
Близится главный праздник года, который принято встречать за вкусным и сытным новогодним столом. Но чаще всего подобные застолья заканчиваются проблемами с желудком, поэтому стоит заранее подумать о его состоянии. Врач Людмила Лапа порекомендовала препараты, которыми стоит запастись на этот случай.
Что купить на Новый год (фото из открытых источников)
Многие люди после встречи Нового года страдают перееданием и алкогольной интоксикацией, которые серьезно "бьют" по желудку и других органах. Чтобы облегчить себе состояние, специалист рекомендует заранее купить в аптеке две группы препаратов: ферменты и сорбенты.
Первые нужно принимать до начала трапезы, чтобы через несколько часов не страдать чувством тяжести, вздутием, изжогой, несварением и других нарушениями желудочно-кишечного тракта. Эти препараты помогают переваривать пищу и алкоголь, а также улучшают обмен веществ.
А в конце застолья стоит выпить еще и сорбенты, которые помогут избавить организм от шлаков, токсинов, вредных веществ и в случае отравления — улучшат самочувствие.
В новогоднюю ночь врач также посоветовала быть аккуратнее с салатами, потому что они, как правило, самые калорийные и могут стать причиной пищевого отравления. Перед покупкой продуктов стоит внимательно прочитать их состав и срок годности.
Напомним, какие продукты питания признаны самыми вредными для новогоднего стола (да и в целом для употребления).
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты для Нового года эксперты рекомендуют купить уже сейчас, чтобы избежать суеты, очередей и повышенных цен в супермаркетах.
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