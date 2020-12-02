Названы два препарата, которые нужно купить до Нового года

Близится главный праздник года, который принято встречать за вкусным и сытным новогодним столом. Но чаще всего подобные застолья заканчиваются проблемами с желудком, поэтому стоит заранее подумать о его состоянии. Врач Людмила Лапа порекомендовала препараты, которыми стоит запастись на этот случай.

Что купить на Новый год (фото из открытых источников)

Многие люди после встречи Нового года страдают перееданием и алкогольной интоксикацией, которые серьезно "бьют" по желудку и других органах. Чтобы облегчить себе состояние, специалист рекомендует заранее купить в аптеке две группы препаратов: ферменты и сорбенты.

Первые нужно принимать до начала трапезы, чтобы через несколько часов не страдать чувством тяжести, вздутием, изжогой, несварением и других нарушениями желудочно-кишечного тракта. Эти препараты помогают переваривать пищу и алкоголь, а также улучшают обмен веществ.

А в конце застолья стоит выпить еще и сорбенты, которые помогут избавить организм от шлаков, токсинов, вредных веществ и в случае отравления — улучшат самочувствие.

В новогоднюю ночь врач также посоветовала быть аккуратнее с салатами, потому что они, как правило, самые калорийные и могут стать причиной пищевого отравления. Перед покупкой продуктов стоит внимательно прочитать их состав и срок годности.

Напомним, какие продукты питания признаны самыми вредными для новогоднего стола (да и в целом для употребления).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты для Нового года эксперты рекомендуют купить уже сейчас, чтобы избежать суеты, очередей и повышенных цен в супермаркетах.

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