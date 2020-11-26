Что стоит купить к новогоднему столу уже сейчас

Язык
Coinspot 26.11.2020
BTC/USD
17310.30
ETH/USD
522.27
LTC/USD
75.17
НБУ 26.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Близится самый долгожданный праздник в году, который принято отмечать в семейном кругу за новогодним столом. Если хотите избежать суеты и толкучки в магазинах в преддверии Нового года, предлагаем купить некоторые группы товаров уже сейчас.
Фото: izhairguns/iStock/Getty Images Plus/Getty Images
Замороженные продукты
Пробегитесь по супермаркетах и наберите нужных вам замороженных продуктов, например, крабовых палочек для салата, ягод для выпечки, креветок для закусок и прочих товаров. Перед самыми праздниками выбор будет не таким уж богатым, да и цены могут вырасти.
Консервы
Купите зеленый горошек, огурцы, грибы и другие консервированные продукты сейчас, ведь они не испортятся до Нового года. Потом вы меньше времени потратите на свои закупки и сможет сэкономить средства.
Майонез и специи
Эти товары тоже хорошо сохраняться до праздника, даже вне холодильника. Сделайте запасы нужных вам специй, чтобы потом не бегать туда-сюда, если друг что-то закончиться.
Алкоголь
Это очевидно — он не портится. Помимо этого, сейчас можно спокойно пойти и выбрать напиток, который вы будете пить на праздник, потому что ассортимент достаточно велик. А в преддверии Нового года полки могут быстро опустеть, да и скидок на игристое может не быть.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько майонеза и шампанского можно в новогоднюю ночь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости