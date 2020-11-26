Что стоит купить к новогоднему столу уже сейчас

Близится самый долгожданный праздник в году, который принято отмечать в семейном кругу за новогодним столом. Если хотите избежать суеты и толкучки в магазинах в преддверии Нового года, предлагаем купить некоторые группы товаров уже сейчас.

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Замороженные продукты

Пробегитесь по супермаркетах и наберите нужных вам замороженных продуктов, например, крабовых палочек для салата, ягод для выпечки, креветок для закусок и прочих товаров. Перед самыми праздниками выбор будет не таким уж богатым, да и цены могут вырасти.

Консервы

Купите зеленый горошек, огурцы, грибы и другие консервированные продукты сейчас, ведь они не испортятся до Нового года. Потом вы меньше времени потратите на свои закупки и сможет сэкономить средства.

Майонез и специи

Эти товары тоже хорошо сохраняться до праздника, даже вне холодильника. Сделайте запасы нужных вам специй, чтобы потом не бегать туда-сюда, если друг что-то закончиться.

Алкоголь

Это очевидно — он не портится. Помимо этого, сейчас можно спокойно пойти и выбрать напиток, который вы будете пить на праздник, потому что ассортимент достаточно велик. А в преддверии Нового года полки могут быстро опустеть, да и скидок на игристое может не быть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько майонеза и шампанского можно в новогоднюю ночь.

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