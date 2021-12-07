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Названа опасная ошибка при приеме обезболивающих

Врач Александр Мясников назвал распространенную ошибку при приеме обезболивающих препаратов

сегодня, 15:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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У каждого в домашней аптечке найдется обезболивающее средство, ведь оно выручает в различных ситуациях. Однако, злоупотреблять такими препаратами не стоит. Врач Александр Мясников объяснил, чем это грозит для здоровья.

Названа опасная ошибка при приеме обезболивающих

Как могут навредить обезболивающие (фото из открытых источников)

Многие люди считают обезболивающие препараты безопасными и начинают бесконтрольно их принимать, чуть ли не каждый день, не задумываясь о последствиях. Если вам что-то болит, то лучше обратиться к врачу, выяснить причину и начать лечение, вместо того, чтобы снижать симптомы таким способом. Дело в том, что интенсивный прием обезболивающих лекарств может привести к язве желудка, которая способна вызвать кровотечение. 

По словам специалиста, нестероидные противовоспалительные препараты необходимо пить курсами, а при длительном приеме следует защищать слизистую желудка другим препаратом.

Напомним, что аспирин – один из самых популярных обезболивающих средств, который можно приобрести в любой аптеке без рецепта врача. Но несмотря на его широкое использование, употребление лекарства может иметь негативные последствия для здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приступы мигрени случаются у 15% взрослого населения, но чаще всего на головную боль жалуются женщины. Украинский провизор и блогер Ольга Мельник в своем Instagram-аккаунте детально расписала, какие медицинские препараты стоит принимать при мигрени.

Читайте также, что на сегодняшний день обезболивающие препараты принимает каждый третий человек. Но многие это делают неправильно, подвергая свою жизнь и здоровье серьезной угрозе. Что нужно знать при приеме таких лекарств?


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Источник: https://storinka.com.ua/2021/11/masnikov-nazval-opasnuu-osibku-pri-prieme-obezbolivausih/
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