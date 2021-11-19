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Медики предупреждают об опасности известного препарата

Аспирин – один из самых популярных обезболивающих средств, который можно приобрести в любой аптеке без рецепта врача. Но несмотря на его широкое использование, употребление лекарства может иметь негативные последствия для здоровья

сегодня, 14:20
Автор:

Шулаева Анна
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Врачи предупреждают об опасности популярного препарата – аспирина. Препарат принимают как болеутоляющее и для разжижения крови. Кроме того, это лекарство принимают на регулярной основе для снижения риска развития сердечного приступа или инсульта. Почему препарат может быть опасен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на U-news.

Медики предупреждают об опасности известного препарата

опасный препарат - фото из открытых источников

Постоянный прием аспирина опасен тем, что увеличивает риск кровотечений. Особенно для людей, которые не имеют сердечных заболеваний.  Также для тех, кто не знает свой семейный анамнез и не осведомлен об индивидуальных факторах риска.

Специалисты акцентируют: ежедневный прием аспирина в профилактических целях может быть опасен. Перед тем как принимать таблетки, пациентам следует проконсультироваться с лечащим врачом.

"При неконтролируемой гипертензии аспирин очень опасен: он в восемь раз увеличивает вероятность геморрагических инсультов", – предостерегают медработники.

Согласно исследованиям Целевой группы профилактических служб США, взрослые в возрасте 60 лет и старше, принимающие аспирин каждый день, имеют большую вероятность серьезных кровотечений, в том числе в желудке, кишечнике и мозге. У остальных этот риск кровотечения может перевесить пользу от ежедневного приема аспирина.

Кроме того, аспирин может раздражать слизистую желудка, вызывая болезненные ощущения, язвы и кровотечения, особенно если принимать препарат в минимальных дозах в течение нескольких лет.

Также специалисты не рекомендуют принимать без лекарственных указаний и аптечные витамины, это чревато развитием аллергических реакций, интоксикации организма. Источником витаминов должна быть еда и здоровое питание.

Ранее "Комментарии" писали, что детям продавать лекарства не будут.



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/mediki-predupredili-opasnosti-populyarnogo-1637238572.html
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