Медики рассказали, кому нельзя принимать валерьянку

Современную жизнь сложно представить без стрессовых ситуаций, поэтому не удивительно, что многие люди принимают успокоительные средства. И одним из самых известных является валерьянка. Но можно ли ее принимать постоянно? И кому лучше воздержаться от лекарственного препарата?

Кому нельзя валерьянку (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что регулярное употребление валерьянки или слишком большая доза средства, принятого за один раз, может представлять опасность для организма. Говорят, что этот природный растительный компонент негативно сказывается на пищеварительном процессе, в частности замедляет его, провоцирует тошноту и рвоту. При постоянном приеме лекарственного средства у человека вместо успокоительного эффекта может возникнуть болезненное усиление тонуса, а это может повлечь за собой скачки давления, приступы головной боли, тревожность и даже бессонницу.

Помимо этого, крайне неприятное, изнурительное для человека состояние может спровоцировать прием слишком большого количества таблеток валерианы – в этом случае придется делать промывание желудка.

Эксперты отметили, что препараты валерианы противопоказаны людям, у которых есть повышенная к ним чувствительность. Седативное средство нельзя принимать при гипертонии и хроническом энтероколите. Строго учитывать дозировку следует женщинам в период беременности и кормления грудью. С осторожностью нужно относиться к валериане пожилым, а также тем, кто перенес инсульт либо инфаркт.

Напомним, врачи рассказали, чем опасен частый прием обезболивающих таблеток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики из Национальной службы здравоохранения Британии в ходе исследования выяснили, что прием ибупрофена может привести к развитию серьезных заболеваний.

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