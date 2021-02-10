Медикаменты: самые распространенные родительские ошибки

Подобные ошибки могут привести к длительной болезни, оказывают потенциально серьезные побочные эффекты, особенно у младенцев и детей ясельного возраста.

Прием лекарств. Фото: Shutterstock

"Маленький вес ребенка и его незрелый метаболизм делают малыша гораздо более уязвимым для лекарственных ошибок", — объясняет Даниэль Фрателли, доктор медицинских наук в Мичигане.

Простой шаг, как чтение этикетки лекарства в аптеке, может помочь предотвратить многие беды. Если вам не знакомы слова, указанные на этикетке или непонятны указания дозировки, попросите фармацевта дать вам объяснения.

Простуда

Многие лекарства содержат те же активные ингредиенты, даже если симптомы, которые они лечат, отличаются. Например, многие мультисимптомные лекарства от простуды содержат ацетаминофен – обезболивающий и жаропонижающий препарат, который содержит Tylenol. Если вы делаете свой выбор в пользу такого мультикомплексного препарата – ваш ребенок будет получать парацетамол в два раза больше от рекомендованного количества.

Игнорирование предписания врача

"Очень заманчиво прекратить давать антибиотики, когда вашему ребенку становится лучше. Но бактерии в организме могут стать устойчивыми к лечению, если вы не будете следовать полному курсу лечения", — говорит Райни Кашал, доктор медицинских наук в Нью-Йорке.

Если недуг возвращается, ваш ребенок должен будет начать сначала полный курс другого антибиотика, который может иметь более серьезные побочные эффекты.



Давать лекарства не по назначению

Многие родители дают Benadryl своим детям, чтобы помочь им заснуть в самолете, но исследователи обнаружили, что такой препарат не помогает маленьким детям спать, а наоборот – способен сделать их еще более гиперактивными.

Неправильная дозировка

Исследование Нью-Йоркского университета медицины обнаружило, что 70 % родителей наливают больше рекомендованного количества лекарства в мерные стаканчики с напечатанными отметками. Исследователи полагают, что это происходит отчасти потому, что некоторые родители не смотрят на отметки на чашке, наливая лекарство "на глаз".

Специалисты не рекомендуют использовать чайную или столовую ложку для измерения дозировки – воспользуйтесь шприцем или специальной чашкой с отметками в мл.

Дозировка на основании возраста ребенка, вместо ключевого фактора – веса

Дети усваивают лекарства по-разному в зависимости от того, сколько они весят, а не сколько им лет. Это различие особенно важно, если ваш ребенок имеет избыточный или недостаточный вес для своего возраста.

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