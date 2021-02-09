Амниотическая жидкость и маловодие: ответы на самые важные вопросы будущих мам

Амниотическая жидкость наполняет мешок вокруг вашего развивающегося ребенка и играет несколько важных ролей.

Консультация врача. Фото: magazinalsu.ru

- смягчает вашего ребенка, чтобы защитить его от травмы (например, если вы получите удар);

- предотвращает сжатие пуповины, что уменьшит количество кислорода, который поступает малышу;

- помогает поддерживать постоянную температуру в матке;

- защищает от инфекции;

- позволяет вашему ребенку передвигаться так, чтобы его мышцы и кости развивались должным образом;

- помогает пищеварительной и дыхательной системам развиваться по мере того, как ваш ребенок глотает и выводит жидкость из организма, "вдыхает" и "выдыхает" ее легкими.

Откуда появляется околоплодная жидкость?

В течение первых 14 недель беременности жидкость переходит из вашей системы кровообращения в амниотический мешок. В начале второго триместра ваш ребенок начинает проглатывать жидкость, пропускать ее через почки и выделять жидкость как мочу, которую он затем снова проглатывает, перерабатывая весь объем амниотической жидкости каждые несколько часов.

Сколько амниотической жидкости нужно иметь?

При нормальных обстоятельствах количество амниотической жидкости постоянно увеличивается до начала третьего триместра. Пик припадает на 34 — 36 недели – до 1 л. После этого объем околоплодных вод несущественно и постепенно уменьшается до рождения ребенка.

Что может вызвать проблему

Эксперты не всегда могут установить причину, которая вызывает низкий уровень амниотической жидкости. Все известные причины маловодия можно разделить на несколько групп:

Надрыв (разрыв) околоплодных оболочек. Небольшой разрыв амниотических мембран может вызвать утечку жидкости. Это может произойти в любой момент беременности, но разрыв мембран является более распространенным по мере приближения к дате родов. Разрыв околоплодных оболочек может увеличить риск заражения, как для вас, так и для вашего ребенка, потому что трещина позволяет бактерии проникать в амниотический мешок.

Проблемы с плацентой. Такая проблема с плацентой, как частичная отслойка, при которой плацента отслаивается от внутренней стенки матки, может привести к низкому уровню околоплодной жидкости.

Определенные медицинские условия. Часто определенные состояния, такие как хроническое высокое кровяное давление, преэклампсия, диабет и волчанка, могут приводить к низким уровням околоплодных вод.

Врожденное отсутствие почек или нарушение развития почечной ткани, а также закупорки или сужения мочевыводящих протоков у будущего ребенка.

Переношенная беременность. При сроке беременности 42 недели и больше объем околоплодных вод понижается быстро и значительно.

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