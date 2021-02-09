Как меняется ваше тело - третий триместр по неделям

С момента зачатия до момента родов, ваше тело пройдет через несколько серьезных изменений.

Третий триместр. Фото: ginclinic-spb.ru

27 и 28 НЕДЕЛИ

Вам все труднее найти удобное положение для сна, а также когда вы сидите на работе или хотите отдохнуть на диване. Одышка может стать главной проблемой беременных женщин во время последнего триместра.

29 НЕДЕЛЯ

Один из симптомов, который ждет вас во время третьего триместра беременности – появление желтоватой жидкости – молозива, которое является предшественником грудного молока. Как правило, вы заметите лишь несколько капель, но если поток становится сильнее, положите специальные подкладки в свой бюстгальтер, чтобы держать ситуацию под контролем.

30 НЕДЕЛЯ

Ваша кожа расширяется для размещения ребенка, но растяжки не всегда единственный побочный эффект — 20 % будущих мам также испытывают зуд кожи. Хорошая новость заключается в том, что растяжки значительно уменьшаться и будут исчезать с течением времени, хотя и не исчезнут полностью.

31 НЕДЕЛЯ

Вы можете заметить, что ваши бедра стали больше, и чувствовать боль в нижней части спины. Гормоны в вашем организме работают на расслабление связок и сухожилий по всей области таза, так чтобы кости могли расширяться, готовясь к родам.

32 и 33 НЕДЕЛИ

Ваш ребенок растет и поджимает ваши внутренние органы, от чего вы можете часто хотеть в туалет, чувствовать изжогу и одышку. Это также может повлиять на ваш аппетит в ближайшие недели, в результате чего чувство голода резко уменьшится.

34 и 35 НЕДЕЛИ

Вы, вероятно, не можете видеть свои ботинки из-за живота, находите более удобным носить бюстгальтер во время сна, а ваш торчащий пуп может заставить вас чувствовать некоторую неловкость. Помните, что это не навсегда — вы очень быстро восстановите прежнюю себя после родов.

36 НЕДЕЛЯ

Чувствуете, что ваш живот стал немного легче в эти дни? Это из-за того, что ваш малыш оседает ниже в таз, чтобы подготовиться ко встрече с вами. Зачастую ребенок "опускается" от двух до четырех недель до родов. Также в это время ваши молочные железы заполняются молозивом, благодаря увеличению гормона окситоцина. Это может сделать вашу грудь твердой и чувствительной.

37 и 38 НЕДЕЛИ

На данный момент ваша шейка наливается кровью и очень чувствительна, поэтому вы можете заметить небольшую пятнистость после секса. Если вы испытываете постоянные кровянистые выделения, обратитесь к врачу.

39 НЕДЕЛЯ

Менее 5 % женщин рожают в назначенный срок, а это означает, что ваш ребенок может родиться как через несколько часов, так и через пару недель. Но вы, вероятно, уже так приспособлены к возможности начала схваток, что каждый маленький приступ боли заставляет вас думать: "Это оно?".

40 НЕДЕЛЯ

Скоро вы почувствуете свои первые реальные сокращения – сильная боль, которая проходит через ваш желудок, нижнюю часть спины и верхнюю часть бедер. Каждая женщина справляется с этим по-разному. Вы можете воспользоваться обезболивающей эпидуральной анестезией.

41 НЕДЕЛЯ

Вы все еще беременны? Не переживайте — это нормально. Дети рождаются в срок где-то между 38 и 42 неделями. Запаситесь терпением – очень скоро вы увидите свое маленькое чудо.

42 НЕДЕЛЯ

Помните, что большинству детей совершенно безопасно и комфортно в мамином животике, и вполне естественно находиться там до 42 недели. Вероятно, ваш врач рассматривает варианты искусственного вызова родовой деятельности путем стимулирования схваток лекарственными средствами.

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