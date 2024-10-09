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Какие витамины необходимы мужчинам после 40 лет

Витамины, необходимые мужчинам после 40 лет

9 октября 2024, 23:35
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Кречмаровская Наталия

После 40 лет организм мужчины начинает претерпевать определенные изменения, которые могут влиять на общее состояние здоровья. Важно обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами, чтобы поддерживать энергию, укреплять иммунитет и предотвращать развитие хронических заболеваний. Какие витамины необходимы мужчинам после 40 лет, сообщает портал "Комментарии".

Какие витамины необходимы мужчинам после 40 лет

Иллюстративное фото

Витамин D

Витамин D играет ключевую роль в поддержании здоровья костей, поскольку способствует усвоению кальция. С возрастом риск остеопороза и других болезней костей возрастает, поэтому важно обеспечить достаточный уровень этого витамина.

Витамин B12

Витамин B12 необходим для нормального функционирования нервной системы и производства красных кровяных клеток. С возрастом способность организма усваивать этот витамин из пищи снижается, что может привести к дефициту. Американская ассоциация диетологов рекомендует мужчинам после 40 лет обращать особое внимание на уровень витамина B12 и при необходимости принимать добавки.

Витамин C

Витамин C является мощным антиоксидантом, помогающим защищать клетки от повреждений, способствует заживлению ран и поддерживает иммунную систему. Регулярное употребление витамина C может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить общее состояние здоровья. Национальный институт здоровья рекомендует мужчинам после 40 лет употреблять не менее 90 мг витамина C ежедневно.

Витамин E

Витамин E также является антиоксидантом, помогающим защищать клетки от окислительного стресса. Он способствует здоровью кожи и глаз, а также поддерживает иммунную систему. Американская ассоциация диетологов рекомендует мужчинам после 40 лет употреблять около 15 мг витамина Е ежедневно.

Омега-3 жирные кислоты

Хотя омега-3 жирные кислоты не являются витаминами, они играют немаловажную роль в поддержании здоровья сердца и мозга. Они помогают снизить уровень воспаления в организме и могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Национальный институт здоровья рекомендует мужчинам после 40 лет употреблять рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, или принимать добавки.

После 40 лет важно обеспечить организм необходимыми витаминами и минералами для поддержания здоровья и предотвращения развития хронических заболеваний.

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