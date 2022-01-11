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Какие продукты нельзя сочетать с парацетамолом

Врачи рассказали, с какими продуктами и напитками опасно сочетать прием парацетамола и почему

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий
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Пожалуй, в каждой домашней аптечке можно найти парацетамол, который обладает жаропонижающим и болеутоляющим действием. Однако, есть продукты и напитки, с которыми его опасно сочетать.

Какие продукты нельзя сочетать с парацетамолом

Какие продукты нельзя сочетать с парацетамолом (фото из открытых источников)

Эксперты говорят, что парацетамол нужно употреблять с осторожностью, потому что это лекарственное средство и при взаимодействии с другими веществами оно может навредить здоровью. Например, таблетки нельзя совмещать с алкогольными напитками, потому что в их составе есть этанол, а такая комбинация может привести к тяжелым последствиям. 

Дело в том, что этанол вместе с парацетамолом способен навредить печени — вплоть до летального исхода. Особенно опасно это лекарство для хронических алкоголиков.  Именно печень занимается расщеплением и этанола, и парацетамола, поэтому совмещение лекарства и крепких напитков — серьезный удар по этому органу. 

Но этанол содержится не только в спиртном. Это вещество входит в состав солений, бананов, кумыса, кефира, правда, в маленьких дозах. 

Также парацетамол нельзя употреблять с овощами и фруктами, богатыми на пектин и углеводы, например, с брокколи, цветной и брюссельской капустой. А еще не стоит пить чай из гибискуса, потому что он может уменьшить эффективность лекарственного средства. 

Напомним, согласно результатам исследования, опубликованного на портале Nature Reviews Endocrinology, прием парацетамола в период беременности может нести угрозу для нормального развития ребенка в утробе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что при лечении ацетаминофеном (парацетамолом) люди испытывают меньше страха и негативных эмоций.


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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1546623/paracetamol-side-effects-alcohol-hepatoxicity
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