Как можно сэкономить в аптеке: несколько советов

Поход в аптеку может влететь в копеечку, если заранее не продумать стратегию. Фармацевт Яна Украинская на своей странице в Instagram рассказала, как можно сэкономить при покупке лекарственных препаратов.

как можно сэкономить в аптеке (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что перед походом в аптеку нужно написать список, такая привычка убережет вас от ненужных покупок, когда фармацевт предложит дополнительную продажу или акционный товар. Если в аптеке действуют на определенные препараты скидки, то не стоит делать спонтанных покупок, лучше взять буклет и ознакомиться с ним дома, возможно, вам что-то действительно пригодиться.

Также фармацевт рекомендует заходить на сайты аптек и просматривать цены на лекарства в интернете. Часто, заказывая онлайн, можно получить хорошую скидку.

Плюс ко всему, необязательно покупать всю упаковку препарата, если вам нужно всего 10 таблеток. Позаботьтесь об этом заранее, просчитайте сколько чего вам нужно на курс или попросите об этом фармацевта.

Но нужно помнить, что не все аптеки делят упаковки и не все препараты могут продаваться по 10 таблеток, иногда на одной пластинке может быть 20-25, а то и 50 таблеток, поэтому не стоит стесняться спрашивать и все уточняйте у продавца.

Напомним, врач-кардиолог Иванюк Наталья рассказала, какие таблетки нельзя делить пополам, потому что они могут быть опасны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что академик НАН Украины Владимир Семиноженко рассказал, будут ли эффективными таблетки от коронавирусной инфекции. Плюс ко всему, такие препараты сначала должны пройти все обязательные проверки, прежде чем попасть на широкий фармрынок.