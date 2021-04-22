Какие таблетки категорически нельзя ломать на части

На фармацевтическом рынке существует множество видов таблеток и капсул. Но не всегда у них есть нужная дозировка, прописанная врачом. В связи с этим, многие пациенты часто разламывают или измельчают препараты. Но правильно ли это?

Почему некоторые таблетки нельзя делить на части / Фото: Forbes

На своей странице в Instagram врач-кардиолог Иванюк Наталья отметила, что не во всех случаях это допустимо, ведь некоторые деления лекарства на несколько частей могут быть опасными для здоровья. Во-первых, активные вещества в таблетках могут быть распределены неравномерно, поэтому дозировку рассчитать тут сложно.

Более того, некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой, нарушив которую действующие вещества попадут в кровь быстрее, чем нужно. В итоге их действие будет неправильным. И последнее, при делении лекарство может быстро потерять свои свойства из-за влажности или солнечного света.

Какие таблетки категорически запрещается ломать:

• Таблетки, у которых нет риски для деления на части;

• Капсулы с порошком или гелем;

• Рассыпчатые таблетки;

• Таблетки с резким вкусом, так как они могут вызвать раздражение слизистой;

• Таблетки с несколькими действующими компонентами;

• Противозачаточные средства;

• Препараты для химиотерапии;

• Противосудорожные или сосудосуживающие средства;

Для деления препарат должен содержать только один действующий компонент и иметь специальные насечки для деления.

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