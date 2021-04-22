Какие таблетки категорически нельзя ломать на части

BTC/USD
54237.31
ETH/USD
2506.09
LTC/USD
280.29
USD/UAH
28.17
EUR/UAH
33.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
На фармацевтическом рынке существует множество видов таблеток и капсул. Но не всегда у них есть нужная дозировка, прописанная врачом. В связи с этим, многие пациенты часто разламывают или измельчают препараты. Но правильно ли это?
Почему некоторые таблетки нельзя делить на части / Фото: Forbes
На своей странице в Instagram врач-кардиолог Иванюк Наталья отметила, что не во всех случаях это допустимо, ведь некоторые деления лекарства на несколько частей могут быть опасными для здоровья. Во-первых, активные вещества в таблетках могут быть распределены неравномерно, поэтому дозировку рассчитать тут сложно.
Более того, некоторые таблетки покрыты специальной защитной оболочкой, нарушив которую действующие вещества попадут в кровь быстрее, чем нужно. В итоге их действие будет неправильным. И последнее, при делении лекарство может быстро потерять свои свойства из-за влажности или солнечного света.
Какие таблетки категорически запрещается ломать:
• Таблетки, у которых нет риски для деления на части;
• Капсулы с порошком или гелем;
• Рассыпчатые таблетки;
• Таблетки с резким вкусом, так как они могут вызвать раздражение слизистой;
• Таблетки с несколькими действующими компонентами;
• Противозачаточные средства;
• Препараты для химиотерапии;
• Противосудорожные или сосудосуживающие средства;
Для деления препарат должен содержать только один действующий компонент и иметь специальные насечки для деления.
Напомним, частый прием таблеток может усугубить ситуацию и вызвать дополнительные проблемы со здоровьем. Чем опасны обезболивающие?
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рассказали, чем опасны для здоровья таблетки для похудения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости