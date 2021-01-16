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Главная Новости Здоровье наше тело Звон в ушах сигнализирует о нехватке витаминов
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Звон в ушах сигнализирует о нехватке витаминов

Постоянный шум в ушах может говорить о сбое работы этих систем из-за нехватки витамина

сегодня, 19:50
Автор:

Ольга Чародий

Ощущение звона в ушах, или, по-научному, тиннитус — может свидетельствовать о нехватке в организме витамина B12, ответственного за синтез вещества миелин, без которого нервные окончания хуже проводят сигнал. Также  B12 необходим для производства ДНК и красных кровяных телец.

Звон в ушах сигнализирует о нехватке витаминов

Девушка (фото из открытых источников)

Об этом говорят результаты исследования, проведенного в американском Национальном институте здоровья. Симптом звона в ушах полностью или почти исчез в группе пациентов, которые полтора месяца проходили курс лечения и принимали   терапевтические дозы витамина. "В результате подопытные рассказали об улучшении самочувствия.

Помимо исчезновения или уменьшения тиннитуса, пациенты также отмечали прилив энергии и значительное улучшение памяти и настроения" — говорится в протоколе исследования. 

Напомним, люди привыкли, что когда речь заходит о полезных для организма веществах, то настоящей классикой является витамин С. Впрочем, мало кто знает, что в больших дозах он может нанести значительный вред. Как же во время коронавирусной пандемии не "переборщить" с витамином C, пишет Times of India. Коронавирус заставил многих лиц пойти в аптеку, чтобы приобрести что-то для поддержки собственного организма и иммунитета. Разнообразные полезные добавки, цинк, магний, десятки витаминов со всем набором букв алфавита... И среди них — самый привычный — витамин С. Согласно научным исследованиям, рекомендуемое к употреблению количество витамина С в сутки составляет 65-90 мг. Можно прибегнуть к легким сравнениям: в одном апельсине содержится около 51 мг витамина. 





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Источник: https://politros.com/
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