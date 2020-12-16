Зимой нужно меньше работать: ученые объяснили почему

С наступлением холодов у большинства людей появляется сезонное аффективное расстройство, которое делает человека вялым, поэтому даже самая обычная задача может вызвать у него трудности. Эксперты решили детальнее изучить этот вопрос, чтобы понять, почему так происходит.

Зимой нужно меньше работать. Фото: unsplash

Получив достаточно нужной информации, они пришли к выводу, что людям следует меньше нагружать себя работой в холодное время года.

Это связано с тем, что именно зимой человек сталкивается с такой проблемой, как подавленное состояние и частая сонливость на протяжении дня. Эксперты из Австралии объясняют, что причина этого может скрываться в сокращенной продолжительности светового дня. Но ученые из Университета Суинберн предложили свое научное объяснение этому. Так, они завили, что истинная причина такого состояния кроется в недостаточном количестве сна. Зимой человеку требуется больше отдыха, нежели летом или весной.

Именно из-за дефицита сна в зимнее время появляются психические расстройства, подавленное состояние и низкая работоспособность.

"Я бы рекомендовал работать меньше зимой, чтобы получить время для более продолжительного сна. Если такой возможности нет, то попытайтесь хотя бы отодвинуть начало рабочего дня на час вперед — так вы будете легче просыпаться", — резюмировал Грег Мюррей, профессор психологии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, шесть привычек, которые мешают вам нормально выспаться. Даже если вы спите достаточное количество времени, бывает такое, что утром ощущаешь себя разбитым и совсем неготовым встречать новый день. Ученые объясняют это тем, что есть определенные привычки, которые могут помешать качественному отдыху.





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