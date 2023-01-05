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Жуткий случай: мужчине съел мозг одноклеточный организм из реки

Данная инфекция является достаточно редкой, однако она быстро разрушает ткани головного мозга и приводит к смерти. Человек, который заразился - не имеет шансов выжить.

сегодня, 04:25
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Автор:

Анна Нестерова

Южная Корея официально подтвердила первый случай в стране, когда амеба, поедающая мозг, стала причиной смерти пациента.

Жуткий случай: мужчине съел мозг одноклеточный организм из реки

Инфекция съела мозг мужчины/ Фото из открытых источников

Так, после проведения всех необходимых лабораторных исследований было подтверждено, что 21 декабря 2022 года в медицинском учреждении Южной Кореи скончался мужчина, который был заражен очень редким и смертоносным вирусом.

Изначально предполагалось, что пациент страдает от менингита, однако позже выяснилось, что головной мозг мужчины был заражен одноклеточным организмом — амебой Naegleria fowleri, которая известна как "поедающая мозг".

Симптомы амебного менингоэнцифалита включают сильные головные боли, лихорадку, тошноту, рвоту, "отмирание" мышц шеи, судороги, онемение, изменение психического состояния и галлюцинации. Признаки проявляются через 1-10 дней после инфицирования. 

Naegleria fowleri обитают в теплых пресноводных водоемах – озерах, реках и горячих источниках, однако иногда могут встречать и в почве. В организм человека амеба-паразит попадает вместе с водой через нос, после чего может добраться по обонятельному нерву до мозга и разрушить мозговую ткань,  то есть буквально "съесть мозг".

Случаи инфицирования людей достаточно редки, однако они практически всегда заканчиваются смертельным исходом — смертность составляет более 97%. 

Сообщается, что умерший недавно вернулся домой из четырехмесячной поездки в Таиланд, где, скорее всего, и был инфицирован амебой во время купания или промывания носа зараженной водой.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что мужчина истекал кровью: доставщица пиццы откусила палец клиенту (ФОТО 18+). Пострадавшему понадобилась экстренна медицинская помощь, так как он потерял много крови. Мужчина до сих пор находится в шоке от произошедшего.

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