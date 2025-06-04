Жизнь уже не будет прежней: как меняется тело после 40 лет

В молодом возрасте кажется, что всегда будешь молодым и энергичным, морщины не появятся, а колени не будут болеть. И жалобы людей пожилого возраста на проблемы со здоровьем воспринимались как ошибка, и что со всеми так не бывает. Однако с возрастом приходит понимание, что тело меняется навсегда и ухудшается состояние. По данным экспертов, изменения более заметно замечаются уже после 40 лет.

Как меняется тело. Иллюстративное фото

Одним из наиболее распространенных факторов старения называют замедление метаболизма. Организм в молодом возрасте быстро и эффективно сжигает калории. Также легче обеспечить оптимальный энергетический баланс и стабильную массу тела. А вот после 40 лет процесс постепенно замедляется. Увеличиваются жировые отложения из-за потери мышечной массы, снижения уровня гормонов и измененной активности ферментов.

Однако не все потеряно – сохранить нормальный метаболизм можно, если просмотреть свой рацион, добавить физические нагрузки и соблюдать здоровый режим сна.

Женщины и мужчины после 40 лет попадают под влияние гормонов – начинается менопауза, сопровождающаяся колебаниями уровня эстрогена и прогестерона. Такие изменения могут влиять на настроение, создавать проблемы со сном и изменять структуру кожи. У мужчин также происходит постепенное понижение уровня тестостерона. Это отражается на мышечной массе, уровне энергии и общем самочувствии.

Чтобы облегчить этот период и уменьшить влияние гормональных колебаний, важно правильно питаться, добавить в жизнь физическую активность и повышать стрессоустойчивость.

С возрастом претерпевает изменения кожа, ведь организм производит меньше коллагена и эластина. Эти белки отвечают за упругость и крепкость кожи. Так что с возрастом кожа становится тоньше, появляются морщины, а естественная влага уменьшается. Также необратимые изменения происходят с волосами – они могут истончаться и выпадать.

Дерматологи рекомендуют использовать солнцезащитные средства, увлажняющие кремы и добавлять в рацион продукты, богатые витаминами А, С и Е.

Повышается после 40 лет и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Снижается эластичность сосудов, АД может увеличиваться, уровень холестерина требует особого контроля. Однако это также можно предотвратить физической активностью, правильным рационом (без насыщенных жиров и продуктов, содержащих клетчатку и полезные жиры).

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