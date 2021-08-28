Землю накроет магнитной бурей "красного" уровня: что известно

Наша планета в эти последние дни лета должна выдержать удар геомагнитной бури высокого уровня. Как правило, такие нарушения магнитосферы, когда происходит обмен энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей планету, негативно влияют на самочувствие многих наших сограждан. Об этом сообщают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца

Магнитные бури и их последствия (фото из открытых источников)

Специалисты сообщают, что уже 29 августа магнитосфера будет в состоянии возбуждения. Сам удар придется на 30 августа, а пики его колебания будут зафиксированы в 06:00 утра последнего понедельника августа.

Это астрономическое явление не только негативно влияет на самочувствие многих землян. Даже техника в такие дни, когда фиксируются геомагнитные колебания, отказывается работать.

Сильные геомагнитные удары прежде всего испытывают метеозависимые люди, а также те, кто страдает от гипертонии, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Поэтому в такие дни, которые выделенные даже в календаре, обостряются различные болячки. Напоминает о себе сердечный ритм, внезапно повышается или понижается давление. Самочувствие в такое время может ухудшиться даже у тех, кто чувствует себя здоровым. Внезапно возьмется головная боль, напомнит о себе усталость, появится раздражительность, апатия, ухудшится сон.

Как всем нам и нашим родным без особых стрессов пережить магнитную бурю красного уровня? Для этого медики предлагают свои советы. Прежде всего не нужно провоцировать себя на стрессы, сильные физические и эмоциональные нагрузки. Сложные проблемы следует перенести на другое время. При этом, нужно высыпаться, забыть об алкогольных напитках, не злоупотреблять кофе и крепким чаем. Не утомлять свой организм жирной пищей и больше проводить времени на улице.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о магнитных бурях в сентябре.

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