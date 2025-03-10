Запомните правило "12 часов": оно способствует долгой жизни

Соблюдение правила "12 часов" — это новый подход к здоровому образу жизни, который может стать важным фактором для долголетия. Также стоит придерживаться определенных привычек, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт The Mirror.

Долголетие. Фото из открытых источников

Отмечается, что соблюдение правила "12 часов" может быть ключом к долголетию. Доктор Валтер Лонго утверждает, что вы можете оставаться молодым дольше, если сможете жить по определенным правилам.

Среди основных пунктов, которые он рекомендует, является соблюдение диеты с высоким содержанием витаминов, минимизация насыщенных жиров и даже потребление большего количества оливкового масла.

"Ограничьте употребление пищи 12-часовым периодом", — отметил эксперт.

Например, начинайте после 8 утра и заканчивайте до 8 вечера. Также не ешьте ничего в течение трех-четырех часов перед сном.

Придерживайтесь диеты с высоким содержанием витаминов и минералов, дополненной поливитаминным буфером каждые три дня.

Ученые из Гарварда проанализировали пищевые привычки 26 902 мужчин в течение 16 лет. Каждый человек сообщал о времени суток, когда он завтракал, обедал и ужинал, а также любые дополнительные перекусы.

Результаты показали, что мужчины, которые ели позже вечером, имели на 55% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто этого не делал. В то же время мужчины, которые пропускали завтрак, также имели на 27% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем другие.

Кроме этого, поздний ужин может спровоцировать и другие неприятные проблемы. Особенно это касается кислотного рефлюкса и изжоги, из-за чего некоторым людям трудно спать.

Диетолог Хелен Белл рассказала, что еда перед сном может способствовать увеличению веса. Прием пищи поздно ночью часто приводит к потреблению высококалорийной пищи с низким содержанием питательных веществ, например закуски и десерты. Эти продукты, скорее всего, накапливаются в виде жира, поскольку метаболизм замедляется во время сна.

Важно понимать, что долголетие зависит от многих факторов, и определенные привычки могут значительно повлиять на продолжительность и качество жизни. Вот несколько привычек, которые способствуют здоровью и долголетию: физическая активность, сон, управление стрессом, социальные связи, ментальная активность, отказ от вредных привычек.

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