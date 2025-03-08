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Топ-3 продукта, которые наносят необратимый вред здоровью

Некоторые продукты могут серьезно повлиять на здоровье, вызывая различные заболевания и проблемы с организмом

сегодня, 11:20
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Кравцев Сергей

Продукты в холодильнике может стать настоящими врагами здоровья, поэтому стоит ее избегать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Real simple.

Топ-3 продукта, которые наносят необратимый вред здоровью

Супермаркет. Фото из открытых источников

На первом месте расположились фасованное печенье, пирожные и бисквиты. Диетолог Мия Син рассказала, что такие продукты могут быть удобными и вкусными, но они содержат трансжиры. Их добавляют производители, чтобы продлить срок годности и улучшить вкус и текстуру продуктов рентабельным способом.

Нет безопасного уровня потребления трансжиров, потому что это может увеличить риск многих хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа.

На втором месте белый хлеб и другие рафинированные злаки. Зерно состоит из трех частей: отруби, зародыш и эндосперм. В отрубях содержится клетчатка, в зародыше — большинство питательных веществ. Тогда как эндосперм — это крахмалистая часть зерна, где содержится большинство углеводов.

Когда зерно обрабатывается или рафинируется, они удаляют и отруби, и зародыш, оставляя только эндосперм. Это означает, что вы потеряли почти всю клетчатку и питательные вещества, сохраняя только углеводы и калории.

Поэтому очищенные крахмалистые продукты, такие как белый хлеб, белый рис, крекеры и рогалики, имеют низкую питательную ценность и не содержат клетчатки, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови.

В качестве альтернативы стоит выбирать цельнозерновой или пророщенный хлеб, бублики, вместо них крекеры, коричневый рис или киноа.

На третьем месте – сладкие газированные напитки. Такие напитки содержат много сахара и калорий и не имеют пищевой ценности. Легко добавить несколько сотен калорий из сахара, употребляя один-два газированных напитка в день.

Потребление как подслащенных, так и искусственно подслащенных безалкогольных напитков связано с более высоким риском смертности.

Газировка имеет много недостатков и нулевую пользу. Некоторые вредные ингредиенты, такие как фосфорная кислота оказывают вредное воздействие на зубы и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы связан с ожирением.

Тогда как диетические версии содержат искусственные подсластители (сукралозу, аспартам), которые тоже связаны с многочисленными проблемами со здоровьем.

Лучше всего выбирать воду. Если вам хочется чего-то более ароматного, попробуйте чай или газировку с естественным фруктовым ароматом.

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Источник: https://www.realsimple.com/foods-nutrition-experts-always-avoid-11691651
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