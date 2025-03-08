Топ-3 продукта, которые наносят необратимый вред здоровью

Продукты в холодильнике может стать настоящими врагами здоровья, поэтому стоит ее избегать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Real simple.

Супермаркет. Фото из открытых источников

На первом месте расположились фасованное печенье, пирожные и бисквиты. Диетолог Мия Син рассказала, что такие продукты могут быть удобными и вкусными, но они содержат трансжиры. Их добавляют производители, чтобы продлить срок годности и улучшить вкус и текстуру продуктов рентабельным способом.

Нет безопасного уровня потребления трансжиров, потому что это может увеличить риск многих хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа.

На втором месте белый хлеб и другие рафинированные злаки. Зерно состоит из трех частей: отруби, зародыш и эндосперм. В отрубях содержится клетчатка, в зародыше — большинство питательных веществ. Тогда как эндосперм — это крахмалистая часть зерна, где содержится большинство углеводов.

Когда зерно обрабатывается или рафинируется, они удаляют и отруби, и зародыш, оставляя только эндосперм. Это означает, что вы потеряли почти всю клетчатку и питательные вещества, сохраняя только углеводы и калории.

Поэтому очищенные крахмалистые продукты, такие как белый хлеб, белый рис, крекеры и рогалики, имеют низкую питательную ценность и не содержат клетчатки, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови.

В качестве альтернативы стоит выбирать цельнозерновой или пророщенный хлеб, бублики, вместо них крекеры, коричневый рис или киноа.

На третьем месте – сладкие газированные напитки. Такие напитки содержат много сахара и калорий и не имеют пищевой ценности. Легко добавить несколько сотен калорий из сахара, употребляя один-два газированных напитка в день.

Потребление как подслащенных, так и искусственно подслащенных безалкогольных напитков связано с более высоким риском смертности.

Газировка имеет много недостатков и нулевую пользу. Некоторые вредные ингредиенты, такие как фосфорная кислота оказывают вредное воздействие на зубы и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы связан с ожирением.

Тогда как диетические версии содержат искусственные подсластители (сукралозу, аспартам), которые тоже связаны с многочисленными проблемами со здоровьем.

Лучше всего выбирать воду. Если вам хочется чего-то более ароматного, попробуйте чай или газировку с естественным фруктовым ароматом.

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