Названо самое полезное для здоровья мясо

Когда речь идет о выборе между говядиной и курицей, многие люди задумываются, какое мясо полезнее для здоровья. Оба продукта имеют свои преимущества, важно знать, чем они отличаются и какое влияние оказывают на организм. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Health.

Мясо. Фото из открытых источников

В материале говорится, что выбор между курицей или говядиной в конечном итоге зависит от ваших целей в отношении здоровья. Оба варианта являются отличными источниками белка, которые предлагают различные питательные вещества для поддержания общего здоровья.

Красное мясо, например, говядина, обычно содержит больше насыщенных жиров, что может повысить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Нежирные источники белка могут помочь уменьшить потребление насыщенных жиров.

Выбирайте курицу без кожи или нежирную говядину — корейка, вырезка. Помимо белка, железо является еще одним важным питательным веществом, которое содержится в пище животного происхождения. Оно помогает образовывать гемоглобин, белок в эритроцитах, который переносит кислород по всему телу. Железо также поддерживает рост, работу мозга и выработку гормонов.

Существует два типа железа: гемовое (из животной пищи) и негемовое (из растений и обогащенных продуктов). Организм легче усваивает гемовое железо.

Как говядина, так и курица содержат важные минералы и витамины группы B, которые помогают организму превращать пищу в энергию и поддерживают образование эритроцитов.

Оба содержат высокое содержание селена, при этом говядина обеспечивает 60% суточной нормы, а курица — 50%. Селен помогает вырабатывать антиоксидантные ферменты, которые защищают клетки от повреждения.

Говядина содержит больше железа (18% суточной нормы) и цинка (41%), чем курица. Цинк поддерживает иммунную функцию, помогает организму вырабатывать ДНК и белки.

Говядина также содержит больше рибофлавина (19%) и витамин B6 (16%), чем курица. Рибофлавин необходим для роста, развития и функционирования клеток, тогда как витамин B6 играет роль в более чем 100 ферментных реакциях, связанных с метаболизмом. Он также поддерживает развитие мозга ребенка во время беременности и помогает регулировать иммунную функцию.

Говядина содержит примерно на 5 граммов больше белка, чем курица. Это может быть решающим фактором, если вы сосредотачиваетесь на большем потреблении белка. Он также важен для поддержания мышц, особенно для активных людей, и может способствовать насыщению после еды.

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