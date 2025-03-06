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Откажитесь от этих ароматизаторов, они загрязняют воздух в помещении больше, чем свечи

Восковые мелтсы могут нести опасность вашему здоровью

сегодня, 06:53
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Кравцев Сергей

Ароматизированные восковые мелтсы хоть и создают приятную атмосферу в доме, но могут скрывать опасность для здоровья. Ученые рассказали, как такие ароматизаторы могут влиять на ваше самочувствие. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Health".

Откажитесь от этих ароматизаторов, они загрязняют воздух в помещении больше, чем свечи

Ароматизированные восковые мелтсы. Фото из открытых источников

Отмечается, что восковые мелтсы – это ароматные кусочки воска, которые используются для создания приятного запаха в помещении. Они становятся все популярнее благодаря своей простоте в использовании и многообразию ароматов.

Мелтсы плавятся с помощью специальной лампы или нагревательного прибора, испуская при этом нежный аромат, который наполняет комнату.

Одним из главных преимуществ восковых мелтсов является то, что они не требуют использования фитиля, поэтому просты в уходе и долго хранятся. Они изготавливаются из натурального воска, что делает их более экологичными и безопасными для здоровья.

Доктор наук Нусрат Юнг рассказал, что такие ароматизаторы могут загрязнять воздух в помещении больше, чем свечи.

"То, что мы обнаружили, было неожиданным — значительное образование наночастиц в воздухе, которые могли бы повлиять на качество воздуха в помещении, чего потребители могли бы не ожидать", — говорится в сообщении.

Также было обнаружено, что продукт содержат большую концентрацию ароматных масел, чем свечи, выделяют больше летучих органических соединений (ЛОС), которые называются терпенами. Влияние было выше в плохо вентилируемых помещениях.

К тому же соединения, выделяемые ароматическими продуктами, такими как очистители и масляные диффузоры, могут привести к образованию загрязняющих веществ, называемых наночастицами.

Исследование показало, что расплавы ароматического воска производили в три раза больше наночастиц, чем свечи, достигая такого же уровня наночастиц в три нанометра или меньше, что и внутренние печи, и дизельные двигатели. Между тем расплавы воска без запаха не производили терпенов и не приводили к образованию наночастиц.

Доктор философии Брэндон Бур отметил, что наночастицы могут раздражать дыхательную систему и приводить к воспалению легких и сердечно-сосудистых последствий.

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Источник: https://www.health.com/wax-melts-indoor-air-pollution-11684728
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