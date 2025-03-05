Теперь все изменилось: названо идеальное время для ужина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Здоровый образ жизни может быть ключевым в улучшении вашего общего самочувствия, поскольку строгое время приема пищи улучшает пищеварение, режим сна и регуляцию гормонов. Как передает портал "Комментарии", когда именно надо ужинать для хорошего пищеварения, говорится в материале "Mirror".
Ужин. Фото: из открытых источников
Диетолог Хлоя Томас раскрыла идеальное время для последнего приема пищи за день — и соблюдение этого поможет пищеварению, сну и регуляции гормонов.
По словам эксперта, ужин – это единственный прием пищи в течение дня, для которого требуется определенное время в зависимости от того, когда вы планируете идти спать.
Это объясняется тем, что время приема пищи может повлиять на циркадный ритм организма, который является жизненно важным для обеспечения хорошего ночного сна и здорового вечернего распорядка.
Что касается последнего приема пищи за день, Хлоя рекомендует есть это за два-три часа до сна. Итак, если вы ложитесь спать в 23:00, планируйте ужинать не позднее 20:00.
Что касается завтрака, Хлоя говорит, что это полностью зависит от индивидуальных потребностей.
Периодическое голодание связывают с потерей веса и улучшением здоровья сердца, хотя оно подходит не всем. Для тех, кто пытается нарастить мышцы, это может быть контрпродуктивным.
Читайте также на портале "Комментарии" — первая диета, которая способствует здоровой и долгой жизни.
Новости