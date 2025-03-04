Первая диета, которая способствует здоровой и долгой жизни

Соблюдение диеты, богатой растительным белком, может стать важным шагом на пути к здоровой и долгой жизни. Исследования показывают, что растительные источники белка не только поддерживают оптимальный уровень энергии, но и помогают снизить риск развития хронических заболеваний. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт Eating well.

Растительный белок. Фото: из открытых источников

Диетолог Карла Эрнандес рассказал, что потребление большего количества белков растительного происхождения связано со здоровым старением. Растительная диета может помочь людям жить дольше и оставаться здоровыми, снижая риск заболеваний, связанных с возрастом.

Диеты с высоким содержанием растительных белков также, как правило, содержат больше клетчатки, антиоксидантов, фитохимических веществ и полезных жиров по сравнению с диетами, богатыми животными белками.

Каждый из них может способствовать улучшению метаболического здоровья, уменьшению воспаления и общему снижению риска заболевания.

Исследования показывают, что замена только одной порции красного мяса в день растительными белковыми продуктами, такими как бобовые и цельные зерна, может быть связана со снижением риска преждевременной смерти на 7-19%.

Бобовые и фасоль обычно обеспечивают от 7 до 15 г белка на полстакана.

Во время исследования с участием 3721 человека было обнаружено, что когда люди заменяют 3% или более ежедневных калорий животного или молочного белка белком растительного происхождения, их шансы на здоровое старение увеличиваются на 22%.

Можно распределить потребление белка между всеми приемами пищи и закусками, чтобы максимизировать синтез белка в мышцах. Это означает, что вы будете получать достаточное количество белка во время завтрака, а не только за ужином.

Чтобы получить больше белка и питательных веществ, добавляйте фасоль и бобовые в рагу, супы и даже салаты.

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