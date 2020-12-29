Залог долголетия: почему важно держать уровень железа в норме

Биологическое старение — процесс постепенной деградации организма, который абсолютно у каждого происходит по-разному. Но специалисты из Британии провели новый научный эксперимент, в ходе которого выяснили, какие факторы могут объяснить эти различия.

Почему важно держать уровень железа в норме. Фото: popmech

Для этого ученым пришлось детально изучить генетические данные более чем миллионна человек. Они нашли десять участков генома, которые связаны с долголетием и продолжительностью жизни.

Затем эксперты обнаружили интересную закономерность: большое количество этих генов связано с метаболизмом железа в крови. Получается, что они частично ответственны за продолжительность жизни и здоровое самочувствие.

Если же у человека есть отклонения уровня железа в крови от нормы, то это может стать причиной появления серьезных проблем со здоровьем. Таких как, болезнь Паркинсона, заболевания печени, возрастное ослабление иммунитета.

"Это доказывает, что высокий уровень железа в крови снижает продолжительность здоровой жизни, и, соответственно, удержание этого уровня в норме способно предотвратить возрастные заболевания. Мы допускаем, что наше открытие, касающееся метаболизма железа, может объяснить, почему потребление большого количества богатого железом мяса с возрастом приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям", — объяснил доктор Пол Тиммерс из Университета Эдинбурга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые выяснили, как дожить до 100 лет. Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что на планете есть места, где появляются высокие шансы дожить до столетнего возраста. Это маленькие города, но с высоким социально-экономическим статусом.

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