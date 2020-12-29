Залог долголетия: почему важно держать уровень железа в норме

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Любовь Блажко
Биологическое старение — процесс постепенной деградации организма, который абсолютно у каждого происходит по-разному. Но специалисты из Британии провели новый научный эксперимент, в ходе которого выяснили, какие факторы могут объяснить эти различия.
Почему важно держать уровень железа в норме. Фото: popmech
Для этого ученым пришлось детально изучить генетические данные более чем миллионна человек. Они нашли десять участков генома, которые связаны с долголетием и продолжительностью жизни.
Затем эксперты обнаружили интересную закономерность: большое количество этих генов связано с метаболизмом железа в крови. Получается, что они частично ответственны за продолжительность жизни и здоровое самочувствие.
Если же у человека есть отклонения уровня железа в крови от нормы, то это может стать причиной появления серьезных проблем со здоровьем. Таких как, болезнь Паркинсона, заболевания печени, возрастное ослабление иммунитета.
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