Дожить до 100 лет: ученые выяснили, как это сделать

Язык
Coinspot 25.12.2020
BTC/USD
24336.06
ETH/USD
617.34
LTC/USD
121.53
НБУ 25.12.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что на планете есть места, где появляются высокие шансы дожить до столетнего возраста. Это маленькие города, но с высоким социально-экономическим статусом.
Как прожить долго. Фото: proman
Данные, которые были изучены специалистами, продемонстрировали, что в долголетии наследственность играет не самую важную роль, а именно – от 20 до 35 процентов достичь преклонного возраста.
Согласно словам экспертов, все зависит от образа жизни и привычек, которые человек для себя выбирает. С помощью правильно выбранных действий можно изменить восприимчивость к различным заболеваниям в зависимости от генетики.
Получается, что когда человек живет в среде, которая способствует его здоровым привычкам и здоровому старению, то у него появляются высокие шансы повлиять на генетику.
Эксперты изучили уровень жизни человека (в зависимости от того, где он жил), доступ к качественной медицине, процент населения трудоспособного возраста, загрязнение воздуха и воздействие зеленых насаждений. Исходя из этих данных, они составили анализ выживания человека в разных условиях, чтобы понять, какие факторы влияют на меньшую вероятность смертности до столетнего возраста.
Высокий социально-экономический статус, прогулки по окрестностям и высокий процент населения трудоспособного возраста имели прямую взаимосвязь с достижением 100-летия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости