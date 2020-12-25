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Главная Новости Здоровье наше тело Дожить до 100 лет: ученые выяснили, как это сделать
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Дожить до 100 лет: ученые выяснили, как это сделать

Место, где живет человек, оказывает существенное влияние на вероятность достижения им столетнего возраста

сегодня, 23:07
Автор:

Любовь Блажко

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что на планете есть места, где появляются высокие шансы дожить до столетнего возраста. Это маленькие города, но с высоким социально-экономическим статусом. 

Дожить до 100 лет: ученые выяснили, как это сделать

Как прожить долго. Фото: proman

"Наше исследование дополняет растущее количество фактов, свидетельствующих о том, что социальные и экологические факторы вносят значительный вклад в долголетие", – отметил автор данного эксперимента Раджан Бхардвадж. 

Данные, которые были изучены специалистами, продемонстрировали, что в долголетии наследственность играет не самую важную роль, а именно – от 20 до 35 процентов достичь преклонного возраста. 

Согласно словам экспертов, все зависит от образа жизни и привычек, которые человек для себя выбирает. С помощью правильно выбранных действий можно изменить восприимчивость к различным заболеваниям в зависимости от генетики. 

Получается, что когда человек живет в среде, которая способствует его здоровым привычкам и здоровому старению, то у него появляются высокие шансы повлиять на генетику.

Эксперты изучили уровень жизни человека (в зависимости от того, где он жил), доступ к качественной медицине, процент населения трудоспособного возраста, загрязнение воздуха и воздействие зеленых насаждений. Исходя из этих данных, они составили анализ выживания человека в разных условиях, чтобы  понять, какие факторы влияют на меньшую вероятность смертности до столетнего возраста. 

Высокий социально-экономический статус, прогулки по окрестностям и высокий процент населения трудоспособного возраста имели прямую взаимосвязь с достижением 100-летия. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, привычки, которые продлевают жизнь на 10 лет. Американские специалисты выяснили, что всего 4 правильные привычки смогут подарить вам отличное самочувствие и долгую жизнь. Согласно научным данным, эти простые действия увеличат продолжительность жизни как минимум лет на 10. Прежде чем сделать выводы, ученые детально изучили образ жизни европейцев и узнали, из-за чего чаще всего умирали люди. 


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Источник: https://proman.com.ua/36261-uchenye-rasskazali-kak-dozhit-do-100-let/
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