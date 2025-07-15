Загрязненный воздух "убивает" мозг: результаты исследования поражают

Длительное влияние загрязненного воздуха может не только ухудшить здоровье легких, но повысить риск развития распространенного типа опухоли головного мозга.

Мозг. Иллюстративное фото

Ученые проанализировали несколько загрязнителей воздуха, в том числе обычно связанные с дорожным движением, такие как диоксид азота и сверхмельчайшие частицы, которые часто встречаются в городской среде, пишет издание Independent.

Проведенное исследование показало, что люди, испытывающие влияние этого типа загрязнения, чаще болеют менингиомой – типичной нераковой опухолью головного мозга. Исследователи отмечают, что сверхмельчайшие частицы достаточно малы, чтобы пересечь гематоэнцефалический барьер и оказывать непосредственное влияние на ткани мозга. Однако длительное влияние загрязнения воздуха от транспорта и других источников может играть определенную роль в развитии менингиомы. Это подтверждает, что загрязненный воздух может влиять на мозг, а не только на сердце и легкие.

Ученые отмечают, что распространенный тип опухоли головного мозга образуется в оболочке головного и спинного мозга. При этом подчеркивают, что результаты исследования не доказывают прямую угрозу возникновения менингиомы – они лишь показывают связь между ними.

Отметим, что менингиома – это, в большинстве случаев, доброкачественная внемозговая опухоль. Однако есть и злокачественные новообразования. Опухоли могут возникать в любом участке. Чаще менингиомы встречаются у лиц трудоспособного возраста – 35 – 60 лет, в частности у женщин. Соотношение женщин к мужчинам 4:1.

Наиболее частым симптомом является головная боль. Остальные симптомы зависят от местонахождения опухоли. Может возникать: снижение остроты зрения, зрение "как в туннеле", косоглазие, двоение в глазах, перекос лица, снижение слуха или глухота на ухо, ощущение шума, звона в одном ухе, нарушение чувствительности или боли в одной половине лица, сыпучесть голоса, нарушение глотания, изменение и многие другие симптомы, которые могут быть сначала единичными, а со временем присоединяются другие.

Болезнь может вызвать неврологические нарушения, сдавливая окружающие ткани, нервы и сосуды.

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