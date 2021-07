Забудьте о цитрусовых: в этих трех овощах витамина C значительно больше

Витамин C – один из самых нужных и полезных витаминов для нашего организма. Если у вас недостаток витаминов, проблемы с кожей и слабый иммунитет – витамин С идеальный вариант для организма. Многие привыкли, что цитрусовые — главный источник витамина C. На самом деле есть много фруктов, овощей и ягод, которые предлагают его в большем количестве. Как пишет Medikforum, стоит добавить в свой рацион именно эти овощи. В них содержится значительно больше витамина C, чем в цитрусовых. А особенно ценны они еще и потому, что летом цена на них не так уж кусается.

Кудрявая капуста на данный момент очень популярна среди любителей здоровой пищи. Она похожа по вкусу на щавель и предлагает значительно больше количество витамина C, чем популярный цитрус. Так в одной чашке нарезанного кудрявой капусты содержится более 80% витамина C от дневной нормы.





Также очень полезна брюссельская капуста, которая также богата витамином. Всего одна чашка готовой капусты обеспечит дневной нормой витамина. Кроме этого, вы получите необходимую клетчатку, витамин К, фолиевую кислоту, калий и многое другое.

В одной чашке желтого болгарского перца содержится тройная дневная доза витамина C. Это больше, чем в большинстве цитрусовых и других продуктов. Болгарский перец желтого цвета по праву может считаться королем среди богатых витамином C овощей.

Добавьте в свой рацион эти овощи и вы сможете пополнить запасы витамина C. А еще помните, что ваше питание должно быть сбалансированным и разнообразным.

