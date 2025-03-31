Взрослые по всему миру начали скупать мягкие игрушки: неожиданная причина

Макс Генеков, докторант по клинической психологии в Университете Пенсильвании, отец и владелец плюшевых игрушек, признается, что они сопровождали его еще с детства. В его коллекции плюшевый енот с детства, а еще он вяжет мягкие игрушки для друзей и родственников, когда у них рождаются дети. И даже до сих пор иногда использует одну из них в качестве подушки или просто обнимает во время сна.

Сон с мягкой игрушкой

Хотя это может показаться необычным, статистика говорит о другом. Во время пандемии COVID-19 продажи плюшевых игрушек значительно выросли, и в 2024 году 21% всех проданных мягких игрушек пришлось на взрослых, сообщила Юли Леннетт, аналитик игрушечного рынка компании Circana.

"Мягкие игрушки стали для взрослых способом развлечься, коллекционировать и находить утешение", – объясняет она.

В частности, известный бренд Build-A-Bear даже создал отдельную линию продукции для взрослых, а их опрос показал, что более половины людей хранят игрушки с детства, а 40% признались, что до сих пор спят с ними.

Доктор и психолог Джейд Ву считает, что это может быть связано со стремлением найти комфорт во времена неопределенности. Людям, которые живут сами, приятно иметь что-нибудь мягкое и уютное рядом во время сна.

Кроме того психологи отмечают, что мягкие игрушки могут быть полезным терапевтическим инструментом. При этом психолог Джессика Ламар использует их в работе со взрослыми пациентами, пережившими травматические события. Она предлагает им создать собственного мишку, символизирующего их "внутреннего ребенка", помогающего проработать эмоциональные травмы.

Но польза плюшевых игрушек не ограничивается только терапевтическими целями. Они могут вызвать приятные воспоминания, служить связью с близкими или просто приносить чувство покоя.

"Если мягкая игрушка помогает вам спать лучше и снижает уровень стресса – это гораздо полезнее, чем, скажем, снотворное или алкоголь", – подытожила доктор Барбара Гринберг.

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