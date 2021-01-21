Вши у ребенка - насколько это опасно?

Вши являются крошечными, бескрылыми, паразитическими насекомыми. Они не опасны и не распространяют заболевания. Но вши являются неприятностью для детей и для родителей, вызывая раздражение кожи головы.

Детские волосы. Фото: liki.wiki

Вши не умеют прыгать как, например, мошки, — они распространяются в основном через контакт волос к волосам, но и в случае, когда личные вещи являются общими (например, шляпы, полотенца, наушники и аксессуары для волос).

Симптомами могут стать свежие царапины, красноватые пятнышки, или точки от укусов на коже головы или жалобы на щекотание / чесание. Присмотритесь к коже головы — при естественном освещении вы в состоянии увидеть несколько плоских насекомых, визуально напоминающих кунжутные семена. Они двигаются быстро и часто обитают позади ушей, шеи и верхней части головы, где они питаются кровью, добываемой ими из кожи головы.

Избавление от вшей

Обратитесь к фармацевту за продуктами для волос, которые являются безопасными и эффективными. После применения большинства из них требуется тщательное расчесывание мокрых волос гребнем с мелкими зубьями для удаления гнид. Как это сделать:

- Поместите полотенце вокруг плеч вашего ребенка, подготовьте хорошее освещение, лучше всего естественный свет.

- Тщательно разделите волосы на секции. Систематически работайте вокруг головы, сосредоточив внимание на волосы, расположенные ближе к коже головы, за ушами и на задней части шеи.

- После каждого прохода, протрите гребень чистым белым полотенцем или бумажным полотенцем, чтобы гниды и вши было легко увидеть. Продолжайте расчесывать, пока не останется ни одной вши или гниды на гребенке.

- Тщательно расчесывайте волосы гребнем каждые три дня в течение трех недель.

- Повторить лечение от 7 до 10 дней (или в соответствии с инструкциями продукта).

Для предотвращения повторного заражения:

Внимательно проверьте всех членов своей семьи на предмет симптомов и наличия вшей, тщательно вымойте волосы (касается всех членов семьи), постирайте постельное белье и одежду. Пылесосом уберите ковры и мягкую мебель во всем доме.

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