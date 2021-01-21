Вши у ребенка - насколько это опасно?

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Седлецкая Татьяна
Вши являются крошечными, бескрылыми, паразитическими
насекомыми. Они не опасны и не распространяют заболевания. Но вши являются
неприятностью для детей и для родителей, вызывая раздражение кожи головы.
Детские волосы. Фото: liki.wiki
Вши не умеют прыгать как, например, мошки, — они
распространяются в основном через контакт волос к волосам, но и в случае, когда
личные вещи являются общими (например, шляпы, полотенца, наушники и аксессуары
для волос).
Симптомами могут стать свежие царапины, красноватые
пятнышки, или точки от укусов на коже головы или жалобы на щекотание / чесание.
Присмотритесь к коже головы — при естественном освещении вы в состоянии увидеть
несколько плоских насекомых, визуально напоминающих кунжутные семена. Они
двигаются быстро и часто обитают позади ушей, шеи и верхней части головы, где
они питаются кровью, добываемой ими из кожи головы.
Избавление
от вшей
Обратитесь к фармацевту за продуктами для волос, которые
являются безопасными и эффективными. После применения большинства из них требуется
тщательное расчесывание мокрых волос гребнем с мелкими зубьями для удаления
гнид. Как это сделать:
- Поместите полотенце вокруг плеч вашего ребенка,
подготовьте хорошее освещение, лучше всего естественный свет.
- Тщательно разделите волосы на секции. Систематически
работайте вокруг головы, сосредоточив внимание на волосы, расположенные ближе к
коже головы, за ушами и на задней части шеи.
- После каждого прохода, протрите гребень чистым белым
полотенцем или бумажным полотенцем, чтобы гниды и вши было легко увидеть.
Продолжайте расчесывать, пока не останется ни одной вши или гниды на гребенке.
- Тщательно расчесывайте волосы гребнем каждые три дня в
течение трех недель.
- Повторить лечение от 7 до 10 дней (или в соответствии с
инструкциями продукта).
Для
предотвращения повторного заражения:
Внимательно проверьте всех членов своей семьи на предмет
симптомов и наличия вшей, тщательно вымойте волосы (касается всех членов
семьи), постирайте постельное белье и одежду. Пылесосом уберите ковры и мягкую
мебель во всем доме.
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