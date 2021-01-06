Как избавиться от псориаза раз и навсегда





Псориаз у детей. Фото: mamovediya.com.ua

Псориаз — это воспалительное состояние кожи, которое проявляется в нескольких формах. Данное заболевание является реакцией иммунной системы, которая не вызывается вирусом или бактериями, поэтому псориаз не является заразной болезнью.

Формы псориаза, которые чаще всего проявляются у маленьких детей:

Псориатические бляшки — наиболее распространенный тип псориаза. Он наблюдается у 80% — 90% всех больных псориазом. Ребенок с данным типом заболевания имеет на коже сухие пятна, окрашенные в красный цвет и приподнятые над поверхностью кожи. Они образуются из папул, сливающихся между собой, и покрываются бледно-серой или желтой коркой, которая похожа на застывший парафин и шелушится. Бляшки чаще всего появляются на локтях, коленях, коже головы и на нижней части спины.

Каплевидный псориаз — сыпь выглядит как мелкие точечные повреждения, обычно на туловище и конечностях. Каплевидный псориаз часто впервые развивается или обостряется после стрептококковой инфекции.

Что вызывает псориаз?

Большинство клеток кожи растут и обновляются каждые 28-30 дней. У ребенка с псориазом клетки кожи в пораженной области созревают каждые три-четыре дня. Поднятые, чешуйчатые поражения на самом деле являются наращиванием слоев кожи. Никто точно не знает, почему организм решает создавать клетки кожи так быстро, но эксперты считают, что такое изменение вызвано иммунной системой. Существует и генетический фактор — около трети людей с псориазом имеют, по крайней мере, одного члена семьи с этим заболеванием.

Псориаз или экзема?

Псориаз обычно выглядит хуже, чем экзема — он более красный и чешуйчатый, в то время как экзема обычно розовая и менее чешуйчатая, хотя и более грубая по текстуре. Врач вашего ребенка поможет вам разобраться с правильным диагнозом.

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