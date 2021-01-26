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Вреден ли бюстгальтер во время сна: известный миф разрушен

Большинство женщин удивится, но надевание лифчика на период сна может в чем-то даже помочь

сегодня, 19:50
Автор:

Вечканова Елена

Десятки лет подряд в обществе существует теория, что ношение бюстгальтеров во время сна является причиной возникновения проблем со здоровьем. Самой страшной из них женщины, конечно же, считают рак молочной железы. Впрочем, значительная часть людей также утверждает, что от обычного лифчика есть определенная польза. Специалисты объяснили, что же в этом правда, а что — нет.

Вреден ли бюстгальтер во время сна: известный миф разрушен

Лифчик во время сна не столь вреден, как мы думали. Фото из открытых источников

Как оказалось, большинство женщин все же предпочитают сон без бюстгальтера. И не потому, что волнуются за собственное здоровье. Первым приоритетом является комфорт. Но стоит отметить, что не слишком тугой лифчик отнюдь не влияет на качество сна и обеспечит отсутствие раздражений на коже.

Более того: сегодня не существует официальных медицинских исследований, которые бы доказывали, что ношение лифчика спящими женщинами осуществляет вредное влияние на их здоровье.

К сожалению, специалисты развенчивают и другой миф, который якобы описывает лифчик, как одежду для сна в положительном ракурсе. Но стоит знать: никакие бюстгальтеры не помогут остановить обвисание груди. Это абсолютно естественный процесс, ведь связи, которые отвечают за упругость женских прелестей, с годами растягиваются. Соответственно, грудь начинает несколько обвисать. Дополнительно на этот процесс могут влиять размер груди, генетика, вредные привычки, а также беременность.

Единственный несомненный плюс, который имеет бюстгальтер во время сна — это помощь обладательницам "больших размеров". Спать с тяжелой грудью бывает достаточно больно и дискомфортно. Впрочем простой хлопчатобумажный лифчик, который не слишком давить, поможет поддерживать груди форму, а их обладательницы — спокойно спать.

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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health-news/it-is-bad-to-wear-a-bra-while-sleeping/articleshow/80468101.cms
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