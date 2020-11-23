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Врачи заявили, что новогодние елки могут защищать от Сovid-19

Традиционный атрибут новогоднего праздника может также улучшать защиту человеческого организма от заражения коронавирусом

сегодня, 18:24
Автор:

Любовь Блажко

Оказывается, что главный атрибут новогодних праздников подарит не только красоту и уют, но еще и принесет пользу. Врачи заявили о том, что елка может защитить наш организм от коронавирусной инфекции. 

Врачи заявили, что новогодние елки могут защищать от Сovid-19

Новогодние елки могут защищать от Сovid-19. Фото: unsplash

Так, врач-терапевт Людмила Лапа поделилась, что хвойные деревья помогают при профилактике заболевания коронавирусом и лечении от инфекции. Они эффективно обеззараживают воздух, а их мощный запах обладает особой молекулярной структурой. Данная особенность позволяет хвойному дереву магнитом притягивать к себе вирусные частицы, которые есть в воздухе.

"Все вирусы, что находятся в помещении, садятся на эти молекулы, они группируются и опускаются на пол", — объясняет Людмила.

Кроме этого, эфирные субстанции хвойных деревьев положительно влияют на нашу нервную систему и работу мозга, когда наши рецепторы улавливают их аромат.  Благодаря этому они также могут защищать от коронавируса, поскольку отсутствие стресса – один из самых эффективных способов поскорее выздороветь. Поэтому эксперт подытожила, что новогодняя елка нужна нам в этом году не только для праздника, но еще и для крепкого здоровья. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему эксперты не советуют пожилым и молодежи встречать Новый год за одним столом. Они сделали неожиданное заявление: пожилым людям и молодежи нежелательно сидеть за одним столом в новогоднюю ночь. Такими мыслями поделилась Лариса Алексеева, терапевт, врач общей практики, когда беседовала с журналистами издания Nation News. 




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Источник: https://www.medikforum.ru/health/109446-vrach-novogodnie-elki-mogut-zaschischat-ot-koronavirusa.html
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