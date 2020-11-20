Так, недавно эксперты сделали неожиданное заявление: пожилым людям и молодежи нежелательно сидеть за одним столом в новогоднюю ночь. Такими мыслями поделилась Лариса Алексеева, терапевт, врач общей практики, когда беседовала с журналистами издания Nation News.

Почему эксперты не советуют пожилым и молодежи встречать Новый год за одним столом. Фото: unsplash

Эксперты Министерства здравоохранения порекомендовали людям в этом году воздержаться от больших компаний и громких вечеринок. И специалист Лариса Алексеева полностью с ними в этом согласна, но только она подчеркнула, что людям разных поколений не стоит собираться за одним столом, и вот почему.

"Конечно, семья — это не только супруги и дети. Это и пожилые родственники. Но я бы рекомендовала все-таки поберечь тех, кто старше, и не звать их за один стол с молодежью. Если людям больше 65 лет, то они входят в группу риска по COVID-19. Лучше передайте своим пожилым родителям какие-то вкусные подарки, но поберегите их здоровье и не зовите за стол с молодежью", — резюмирует эксперт.

Также издание "Комментарии" расскажет, сколько будут отдыхать украинцы на новогодние праздники. Мы уже смогли насладиться первым снегом в этом году, а это значит, что пришло время начинать отсчет до начала новогодних праздников. Тем более, что Кабинет министров Украины издал свои распоряжения, и теперь мы знаем, сколько будет выходных в декабре и январе.

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