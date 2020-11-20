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Любовь Блажко
Так, недавно эксперты сделали неожиданное заявление: пожилым людям и молодежи нежелательно сидеть за одним столом в новогоднюю ночь. Такими мыслями поделилась Лариса Алексеева, терапевт, врач общей практики, когда беседовала с журналистами издания Nation News.
Почему эксперты не советуют пожилым и молодежи встречать Новый год за одним столом. Фото: unsplash
Эксперты Министерства здравоохранения порекомендовали людям в этом году воздержаться от больших компаний и громких вечеринок. И специалист Лариса Алексеева полностью с ними в этом согласна, но только она подчеркнула, что людям разных поколений не стоит собираться за одним столом, и вот почему.
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