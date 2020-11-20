kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

18703.02

ETH/USD

508.10

LTC/USD

84.91

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Почему эксперты не советуют пожилым и молодежи встречать Новый год за одним столом
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему эксперты не советуют пожилым и молодежи встречать Новый год за одним столом

Это простое действие минимизирует риски заражения коронавирусной инфекцией

сегодня, 18:29
Автор:

Любовь Блажко

Так, недавно эксперты сделали неожиданное заявление: пожилым людям и молодежи нежелательно сидеть за одним столом в новогоднюю ночь. Такими мыслями поделилась Лариса Алексеева, терапевт, врач общей практики, когда беседовала с журналистами издания Nation News.  

Почему эксперты не советуют пожилым и молодежи встречать Новый год за одним столом

Почему эксперты не советуют пожилым и молодежи встречать Новый год за одним столом. Фото: unsplash

Эксперты Министерства здравоохранения порекомендовали людям в этом году воздержаться от больших компаний и громких вечеринок. И специалист Лариса Алексеева полностью с ними в этом согласна, но только  она подчеркнула, что людям разных поколений не стоит собираться за одним столом, и вот почему. 

"Конечно, семья — это не только супруги и дети. Это и пожилые родственники. Но я бы рекомендовала все-таки поберечь тех, кто старше, и не звать их за один стол с молодежью. Если людям больше 65 лет, то они входят в группу риска по COVID-19. Лучше передайте своим пожилым родителям какие-то вкусные подарки, но поберегите их здоровье и не зовите за стол с молодежью", — резюмирует эксперт.

Также издание "Комментарии" расскажет, сколько будут отдыхать украинцы на новогодние праздники. Мы уже смогли насладиться первым снегом в этом году, а это значит, что пришло время начинать отсчет до начала новогодних праздников. Тем более, что Кабинет министров Украины издал свои распоряжения, и теперь мы знаем, сколько будет выходных в декабре и январе. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/128175-vrach-posovetovala-pozhilym-i-molodezhi-ne-vstrechat-novyj-god-za-odnim-stolom
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ